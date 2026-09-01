Se saltó un retén de la Policía y terminó en una zanja: llevaba cientos de paquetes con la cara de reconocido narco

Lo que comenzó para los agentes como una posible infracción de tránsito terminó destapando una historia mucho más grande.

Una señal de pare que no habría sido atendida desencadenó en una persecución por las carreteras del Valle del Cauca y, pocos minutos después, en el hallazgo de un cargamento que las autoridades avaluaron en aproximadamente $360 millones.

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El procedimiento ocurrió en la vía Cali–Andalucía y terminó en Buga.

Todo comenzó en el kilómetro 78, sector El Presidente, en jurisdicción de San Pedro. Allí, uniformados realizaron una señal de pare al conductor de una camioneta Hyundai Tucson. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, el hombre habría hecho caso omiso y emprendió la huida.

Los policías iniciaron entonces un seguimiento que se extendió hasta el municipio de Buga.

El recorrido terminó en el barrio María Paz, donde el conductor perdió el control de la camioneta y terminó en una cuneta de aguas lluvias. Lo que parecía ser el final de una persecución terminó siendo apenas el comienzo de otro descubrimiento.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron numerosos paquetes envueltos en plástico negro. En su interior estaba el cargamento que, según las autoridades, correspondía a 458,5 kilos de una sustancia con características similares a la marihuana.

Camioneta Tucson dentro de la zanja de aguas lluvias Foto: Pantallazo Cuenta de X Departamento de Policía del Valle

Pero había más

La revisión también permitió detectar posibles alteraciones en los sistemas de identificación del vehículo. De manera preliminar, los investigadores establecieron que la camioneta tendría otra placa asociada y que esa identificación estaría relacionada con un vehículo que figura como hurtado en Santander de Quilichao, Cauca, desde el 4 de junio de 2025.

Este elemento quedó bajo investigación y podría agregar otra arista al caso.

Las autoridades también señalaron preliminarmente que la camioneta estaría cubriendo la ruta Jamundí–Medellín, aunque este aspecto deberá ser establecido dentro de la investigación.

Otro detalle que no pasó desapercibido

Algunos paquetes tenían una marquilla alusiva a la imagen de Pablo Escobar. La Policía indicó que este elemento será analizado por los investigadores para establecer qué relación podría tener con el cargamento o con las personas involucradas.

Por ahora, la presencia de esta imagen no permite establecer por sí sola quién estaría detrás de la droga.

El hombre capturado, la camioneta y el cargamento fueron dejados a disposición de la Fiscalía en Buga, mientras avanzan las investigaciones para determinar la procedencia de la sustancia, el origen del vehículo y las circunstancias que rodearon su traslado.

La Policía aseguró que continuará reforzando los controles en las principales carreteras del Valle del Cauca.

Así, una camioneta que inicialmente llamó la atención por no detenerse ante un pare terminó dejando varias preguntas sobre la mesa: un enorme cargamento, una identificación vehicular que estaría bajo sospecha, un posible recorrido entre Jamundí y Medellín y unos paquetes marcados con la imagen de uno de los nombres más conocidos de la historia del narcotráfico colombiano. Ahora serán las autoridades las encargadas de establecer qué hay detrás de cada una de esas pistas.