Las paredes de la sede de Inravisión, en Bogotá, comenzaron a cambiar de aspecto después de que este martes, 1 de septiembre, fueran retirados los murales en los que aparecían figuras como Gabriel García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo, entre otros personajes vinculados a diferentes momentos de la historia y la cultura colombiana.

Borran murales de García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón y más figuras del Instituto Nacional de Radio y Televisión en Bogotá

Tras el retiro de esas obras, una pregunta quedó abierta: ¿qué imágenes ocuparían ahora esos espacios? SEMANA conoció fotografías de la nueva intervención, que muestran cuál será la apuesta visual para estas paredes y permiten observar un recorrido por distintas épocas de la radio y la televisión pública del país.

El material incluye antiguas cámaras de televisión, estudios, controles de producción, equipos de grabación y transmisiones realizadas desde exteriores. También aparecen las propias instalaciones y diferentes escenas que permiten apreciar cómo se hacía televisión décadas atrás y la transformación tecnológica que ha experimentado el medio.

Borran murales de García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón y más figuras del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Foto: Imagen suministrada

Uno de los elementos que sobresale es el protagonismo de quienes históricamente han trabajado detrás de cámaras. Técnicos, camarógrafos y operadores aparecen desempeñando sus labores, dando visibilidad a oficios indispensables para que las transmisiones llegaran a los hogares colombianos, pero cuyos protagonistas rara vez aparecían frente a la pantalla.

Del archivo histórico al deporte y la cultura

La nueva intervención no se concentra únicamente en los primeros años de la televisión. Las composiciones también incorporan referentes y momentos relacionados con el deporte, la música y diferentes expresiones de la cultura colombiana.

Entre las figuras incluidas se encuentran los futbolistas Luis Díaz y James Rodríguez, retratados con la camiseta de la Selección Colombia. Sus imágenes aparecen junto a registros de otras épocas, creando un contraste entre el archivo histórico y protagonistas más recientes del deporte nacional.

El cambio se dio a conocer este martes 1 de septiembre. Foto: Imagen suministrada

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La música también tiene presencia. Carlos Vives y el Joe Arroyo forman parte de las figuras incorporadas en las composiciones, junto con fotografías relacionadas con manifestaciones musicales y culturales que han quedado registradas a través de los medios públicos.

Las fotografías conocidas por SEMANA muestran precisamente esa combinación: imágenes en blanco y negro de antiguas transmisiones aparecen junto a fotografías contemporáneas a color, mientras músicos, deportistas, trabajadores y equipos utilizados en diferentes décadas comparten un mismo espacio.

De esta manera, las nuevas piezas plantean un recorrido que va más allá de los personajes conocidos. Las paredes reúnen lo que los colombianos vieron durante décadas en sus pantallas, pero también parte de eso que normalmente permaneció detrás de ellas: las cámaras, los estudios, la tecnología y las personas encargadas de hacer posible cada transmisión.