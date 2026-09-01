Una caminata por una zona rural de Envigado, Antioquia, terminó en un inquietante hallazgo. Un grupo de senderistas encontró el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una carpa instalada en medio de un sector boscoso.

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Los hechos se registraron en la vereda El Vallano, específicamente en el sector conocido como Cuevas del Higuerón, en límites entre Envigado y El Retiro. Se trata de una zona frecuentada por personas que realizan senderismo y otras actividades en medio de la naturaleza.

La alerta fue recibida por la Policía durante la tarde del domingo 30 de agosto. Debido a las condiciones del terreno y a la distancia desde la zona urbana, el ingreso de los uniformados hasta el punto donde se encontraba la carpa tomó un tiempo considerable.

Al llegar, integrantes de la Policía de Carabineros confirmaron la presencia del cadáver, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición. Posteriormente, las autoridades judiciales adelantaron la inspección correspondiente y recopilaron elementos que podrían resultar claves para establecer lo acurrido.

Un documento encontrado podría dar pistas sobre su identidad

Entre los elementos encontrados en el lugar apareció un documento de identidad a nombre de Edith Janeth Caro Lotero, de 39 años. Sin embargo, los procedimientos forenses serán los encargados de establecer oficialmente si el cuerpo corresponde a esta mujer.

Por el momento, tampoco se conoce cuánto tiempo llevaba el cadáver dentro de la carpa ni cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.

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El brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que la investigación judicial ya está en marcha y que Medicina Legal tendrá un papel determinante para resolver los interrogantes que rodean el caso.

“El cuerpo técnico de investigación de nuestra Fiscalía hizo la inspección técnica y ya Medicina Legal es la responsable de establecer las causas probables de la muerte. Avanzamos en la investigación para esclarecer este hecho”, explicó el oficial.

Mientras se conocen esos resultados, las autoridades continúan recopilando información para reconstruir las circunstancias que llevaron a que el cuerpo terminara dentro de una carpa en este apartado sector rural de Envigado.