Gobernación de Antioquia ofrece $100 millones por esclarecer la muerte de la pequeña Michel Dahiana, hallada sin vida en Buriticá

Las causas de la muerte de la pequeña Michel Dahiana Henao Chavarría, hallada en un abismo de unos 500 metros en zona rural de Buriticá, Antioquia, siguen siendo un verdadero misterio.

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La niña de seis años desapareció el lunes 24 de agosto en esa población minera ubicada a unos 90 kilómetros de Medellín. Desde ese momento, sus familiares empezaron a moverse y buscar ayuda para encontrarla con vida.

Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, ofrecieron 50 millones de pesos para encontrarla, divulgaron fotos e incluso el último video de una cámara de seguridad que captó a la niña cuando caminaba por una calle del barrio Cristo Rey.

Este municipio se encuentra en el occidente de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

También desplegaron unidades de bomberos de ese municipio, de Cañasgordas y hasta de Sabaneta, que cuenta con uno de los mejores componentes K9 (binomios con perros de rescate) del país. Pero la búsqueda fue infructuosa.

Finalimente, gracias a la llamada de un campesino, que advirtió que en inmediaciones de su vereda había muchos animales de carroña y posiblemente un cadáver pequeño cerca de un despeñadero, se pudo establecer el paradero de la niña.

“Por información de un campesino que divisó unos gallinazos, le llamó la atención, bajó y detectó e informó que se trataba de un cuerpo sin vida, aparentemente de la menor”, expresó entonces el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, viajó a Buriticá tras el hallazgo del cadáver de Michel Dahiana Henao, de 6 años. Ofreció 100 millones de pesos de recompensa para esclarecer los hechos de su muerte. Foto: Gobernación de Antioquia

La trágica noticia se confirmó el 31 de agosto. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el encargado de dar la mala noticia. “Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá”, señaló.

Este martes viajó a ese municipio, acompañó a los familiares, decretó tres días de duelo e incrementó la recompensa a 100 millones de pesos para que se ayude a esclarecer qué pasó realmente con la niña.

“Esta es una situación muy dolorosa. La familia necesitaba sentir todo el cariño, la solidaridad de todos nosotros, el gobierno de Antioquia. Nosotros estamos hoy aquí, no solo haciendo honor a el profundo dolor que este hecho tan lamentable nos ha generado, sino diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad”, aseguró el Gobernador.

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Además, el comandante de Bomberos de Buriticá, Rubén Urrego, habló con Teleantioquia noticias y explicó la complejidad de la zona donde encontraron a Michel Dahiana.

“Se llega al punto donde hay un volado de 500 a 600 metros de altura. Allí no hay ni trocha, ni camino, ni potrero”, dijo.

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Para el rescatista, es difícil comprender cómo llegó la niña a ese lugar. “Es complicado determinar que una niña de seis años, sola y descalza, recorra ese terreno”. Incluso, explicó que sus hombres tardaron en abrirse paso casi una hora y media, y dos horas más para lograr salir del lugar con el cuerpo.

El coronel Muñoz aseguró que el cadáver fue hallado en alto grado de descomposición.