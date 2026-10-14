Condenarán a más de 17 años de cárcel a hombre señalado de participar en asesinato de joven durante robo en TransMilenio

Kevin Leonardo Naranjo Lemus alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y será condenado por el asesinato de Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años y quien era estudiante de la Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Unimunuto).

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Este hombre aceptó su responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado 15 de abril de 2026, en medio de un robo en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía confirmó que un juez de conocimiento avaló la negociación judicial, por lo que el hoy procesado será condenado a 17 años y seis meses de cárcel por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el fatídico día la víctima se encontraba esperando un bus de TransMilenio para dirigirse hacia su casa hacia las 9:50 p. m.

Todo avanzaba con normalidad hasta que el estudiante fue abordado por tres hombres, incluyendo a Naranjo Lemus, quienes intentaron hurtarle su teléfono celular.

En medio de la situación, Freddy Santiago recibió una herida con arma cortopunzante. El joven rápidamente fue llevado hasta un centro médico, donde finalmente se confirmó su muerte.

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“La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, evidenció que Naranjo Lemus detuvo un articulado del sistema de transporte para facilitar la huida de los demás involucrados”, indicó el ente investigador.

Por estos hechos, el sujeto fue capturado y hoy enfrenta un proceso que lo llevará a ser condenado a más de 17 años de cárcel. La lectura de la sentencia está prevista para el próximo 29 de octubre.

La Fiscalía recordó que por estos hechos también se logró la judicialización de un hombre identificado como Harold Figueroa Ballén, quien permanece privado de la libertad a la espera de que el proceso en su contra avance.