Aterrador caso: colombiano habría asesinado a sus dos hijos en Estados Unidos y luego se quitó la vida

Una tragedia registrada en el norte de California, Estados Unidos, tiene de luto a una familia originaria de Ibagué, luego de que un hombre de 44 años y sus dos hijos, de 14 y 7 años, fueran encontrados sin vida en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades locales.

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El hecho ocurrió el viernes, 9 de octubre, cuando organismos de emergencia recibieron una llamada, hacia las 10:20 de la mañana, por la situación médica de los menores.

Según los primeros reportes, personas que estaban en la propiedad decidieron trasladarlos en un vehículo para que recibieran atención médica.

La reunión se produjo cerca de la Oficina de Educación del condado de Mendocino, en inmediaciones de Talmage Road. Allí, los paramédicos intentaron reanimar a los niños, quienes, de acuerdo con la información divulgada por la cadena local Kron4, no respondían y carecían de pulso. Pese a los esfuerzos médicos, ambos fallecieron.

Tras atender la emergencia, los agentes llegaron a una vivienda ubicada en Old River Road, al sur de Ukiah, donde encontraron muerto al padre.

El capitán Quincy Cromer señaló que los primeros indicios y las entrevistas apuntarían a que el hombre habría provocado la muerte de sus hijos antes de quitarse la vida. La Oficina del Sheriff de Mendocino continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Imagen referencia de una escena del crimen atendida por la Policía en Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar de que todo se trata de hipótesis iniciales de las autoridades y las mentes detrás de las investigaciones sobre el caso, todo continúa bajo análisis y relación de pruebas. De hecho, los oficiales han entrevistado personas relacionadas con los hechos, para esclarecer lo que pasó, según indica El Tiempo.

Se desconoce por completo el motivo de esta tragedia, por lo que se realizará la autopsia de los tres cuerpos y así tener presente qué ocurrió en la escena. Por el momento no hay información de las identidades de los menores y del padre, debido a una decisión que tomaron los encargados de la situación.