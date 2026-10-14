Lo que comenzó como una pausa para descansar terminó en una situación inesperada en Bogotá.

Un estudiante se quedó dormido dentro de su vehículo y despertó cuando una grúa lo trasladaba hacia los patios.

El joven cuestionó la actuación de los operarios y anunció que acudirá a instancias legales para que se determine si hubo irregularidades.

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Despertó cuando el carro ya iba en movimiento

El hecho ocurrió en inmediaciones de una institución universitaria, donde el joven había estacionado su carro después de pasar la noche anterior sin dormir por sus obligaciones académicas.

Según el relato del estudiante, decidió descansar dentro del vehículo mientras esperaba el cambio de clase, pero se quedó dormido profundamente.

La situación cambió cuando los operarios de tránsito procedieron a enganchar el automóvil para trasladarlo.

De acuerdo con la versión del afectado, los vidrios polarizados dificultaban la visibilidad hacia el interior, por lo que los funcionarios no advirtieron que había una persona dentro antes de iniciar el recorrido.

El joven contó que se despertó por el movimiento y las vibraciones del vehículo mientras era transportado por la grúa.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó comprender dónde se encontraba y cómo había terminado en esa situación.

Según su testimonio, esperó a que los operarios detuvieran la marcha y buscó ayuda en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

Allí comenzó una discusión sobre el procedimiento y la decisión de llevar el automóvil a los patios.

El afectado sostuvo que los funcionarios debían verificar con mayor cuidado que el vehículo estuviera desocupado antes de engancharlo.

También señaló que, debido a los vidrios polarizados, era necesario revisar el interior con herramientas que permitieran confirmar si había alguien en la cabina.

La situación se prolongó durante aproximadamente nueve horas. El vehículo y el joven permanecieron en el sector del CAI de Álamos mientras se discutía qué debía ocurrir con la inmovilización.

Hacia las 2:30 de la madrugada el carro terminó en los patios de tránsito.

El afectado manifestó que presentaría una denuncia y que un abogado revisaría lo sucedido para establecer qué acciones legales podrían proceder.

Grúa transportando vehículo. Imagen de referencia Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito?

Uno de los puntos centrales del caso es la interpretación del artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, citado por el joven para cuestionar la actuación de los operarios.

La disposición se refiere a la inmovilización de vehículos mal estacionados y contempla las condiciones para su traslado.

Sin embargo, la denuncia del afectado y su interpretación de la norma no constituyen, por sí solas, una determinación oficial sobre la legalidad del procedimiento.