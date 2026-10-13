Dos hombres fueron capturados cuando, presuntamente, intentaban llevarse 11 rieles destinados a la construcción del metro de Bogotá.

El material, avaluado en cerca de $ 50 millones, fue encontrado en una tractomula durante un procedimiento policial.

Los sospechosos vestían prendas similares a las de los operarios de mantenimiento, pero no pudieron acreditar su relación con esas labores.

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Así descubrieron el presunto robo de los rieles

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, este martes, 13 de octubre, la Central de Radio alertó a las patrullas sobre la presencia de personas que, al parecer, estaban cargando rieles metálicos en un vehículo de carga.

Los uniformados identificaron a los dos hombres durante recorridos de vigilancia, cuando llevaban los elementos en el vehículo de carga y su comportamiento despertó sospechas.

Para verificar la situación, los policías les solicitaron documentos de identidad y soportes que acreditaran su vínculo con las labores de mantenimiento.

Según la información entregada por las autoridades, los hombres no pudieron presentar la documentación requerida.

Durante la inspección de la tractomula, los uniformados encontraron los 11 rieles que, según el reporte, eran utilizados en la construcción del sistema de transporte.

Imagen del vehículo en el que pretendían robar rieles del metro de Bogotá. Foto: Captura de pantalla redes sociales

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades

Los hombres, capturados por el presunto delito de hurto, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Ya fueron judicializados y permanecen detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del sector de Molinos.

Un detalle conocido tras el procedimiento es que uno de los detenidos registra anotaciones judiciales por diferentes conductas.

La Policía Nacional señaló, además, que uno de los capturados tiene antecedentes por hurto y estafa, entre otros delitos.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que los sospechosos habrían intentado sustraer los rieles y avanzar en el proceso judicial.

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El caso pone la atención sobre la protección de los materiales destinados a una de las obras de infraestructura más importantes de la capital, cuyo desarrollo requiere equipos y elementos que deben llegar a los frentes de construcción.

La investigación busca esclarecer cómo se desarrolló el intento de sacar los rieles y si hubo otras personas involucradas, con el fin de evitar nuevos intentos de hurto en las obras del Metro.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a hacer las denuncias de cualquier acto delictivo a través de la línea 123 o por medio del CAI más cercano.