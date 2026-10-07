Familiares de un presunto delincuente lanzaron un perro contra un policía para evitar captura en Bogotá

Los procedimientos en San Cristóbal y Ciudad Bolívar dejaron armas, munición y otros elementos incautados, incluida una granada de fragmentación.

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Dos hombres fueron capturados por la Policía en hechos ocurridos en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en Bogotá, luego de intentar escapar de los uniformados.

Los procedimientos dejaron la incautación de una pistola, munición, dos silenciadores y una granada de fragmentación.

Uno de los casos llamó especialmente la atención por la forma en que se habría intentado impedir el procedimiento policial.

Elementos incautados y mordedura de perro a miembro de la Policía de Bogotá. Miércoles 7 de octubre Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

Según el reporte entregado por las autoridades, familiares del sospechoso lanzaron un perro contra los uniformados para tratar de frenar la intervención. Sin embargo, el hombre finalmente fue capturado.

Intentos de fuga terminaron en capturas

El primer procedimiento ocurrió en San Cristóbal, donde un hombre habría intentado escapar al notar la presencia de la Policía. La huida duró poco, pues los uniformados lograron interceptarlo.

Durante el procedimiento, las autoridades le encontraron una pistola, munición y dos silenciadores. Además, de acuerdo con el reporte policial, el hombre era requerido por orden judicial por el delito de porte ilegal de armas.

El segundo caso se registró en Ciudad Bolívar. Allí, otro hombre intentó evadir a los uniformados internándose en una zona de maleza, aparentemente para impedir que lo alcanzaran.

La situación escaló cuando, según la información oficial, familiares del sospechoso habrían lanzado un perro contra los policías para obstaculizar su labor. Pese a ese episodio, los uniformados consiguieron detener al hombre.

Pistola y munición incautada tras captura en San Cristóbal, Bogotá este miércoles 7 de octubre Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

Durante este procedimiento, las autoridades encontraron lo que sería una granada de fragmentación, cuya naturaleza deberá ser establecida mediante las verificaciones correspondientes.

Los dos procedimientos se desarrollaron en el sur de Bogotá y terminaron con la captura de los sospechosos, pese a los intentos de fuga reportados por las autoridades.

Por ahora, la información disponible no precisa las identidades de los detenidos ni ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a los uniformados a intervenir en cada caso.

La Policía destacó que ambos hombres fueron detenidos y que los elementos encontrados quedaron en poder de las autoridades competentes para adelantar con los trámites correspondientes.