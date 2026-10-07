BOGOTÁ

Duro golpe a banda criminal en Bogotá que tenía como fachada la venta de accesorios para vehículos: reportan 19 capturados

La Policía indicó que esos criminales tenían rentas criminales por 1.200 millones de pesos al año.

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Redacción Nación
7 de octubre de 2026 a las 9:17 a. m.
Los capturados del ‘Hera’.
Los capturados del ‘Hera’. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía Nacional reportó esta mañana de miércoles, 7 de octubre, haber propinado un duro golpe a una banda criminal en Bogotá. Se trata de los ‘Hera’, criminales que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la localidad de Los Mártires y utilizaban como fachada la venta de accesorios de vehículos.

Para lograr dicho resultados, durante más de un año, investigadores y un agente encubierto se pusieron al frente de esa peligrosa banda.

E brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que lograron materializar 17 diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda, donde fueron capturados mediante orden judicial 15 presuntos integrantes de este grupo delincuencial, además de cuatro personas más en flagrancia.

Esta red delinquía en el sector de ‘La Leona’, barrió La Estanzuela, en el centro de la ciudad, donde distribuía las sustancias ilícitas. Para evadir los controles de las autoridades y ocultar el estupefaciente, utilizaban locales de venta de autopartes como fachada. Además, marcaban las dosis con el símbolo de Batman para identificar la droga”, destacaron desde la Policía metropolitana de Bogotá.

En medio de dichos operativos, la Policía incautó más de 9.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de coca, lo que significó un impacto a las finanzas de la estructura criminal estimado en 1.200 millones de pesos.

Los capturados

Entre las personas capturadas se encuentra alias ‘Marta’, quien de acuerdo con las autoridades es cabecilla de la organización, quien ejercía el control de los expendedores y coordinaba la seguridad de los puntos de venta.

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Por otra parte, alias ‘La Mona’, hermana de Marta, se desempeñaba como administradora y proveedora, encargándose de recaudar el dinero producto de la actividad ilícita. Alias ‘Carolina’, ciudadana venezolana, utilizaba la fachada de vendedora de accesorios para vehículos para almacenar y expender los estupefacientes.

Entre los capturados también están alias Jessica, Helen, Flaca, Carolina, Orley, Alberto, Rakiti, Narizón, Brayan, Yeimi y Mary, quienes se desempeñaban como vendedores de droga. De igual manera, alias ‘César’ y ‘Paisa’ cumplían el rol de como proveedores.