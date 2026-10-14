Transmilenio reportó hacia las 8 de la mañana de este 14 de octubre que el vagón B de la estación Universidades se encuentra aislado mientras se realiza el protocolo de verificación de una maleta abandonada.

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Aseguran que la estación continúa operando con normalidad a través del vagón habilitado. Una vez finalice la verificación y las autoridades autoricen su reapertura, se informará oportunamente.

La Policía realizó una inspección a un elemento abandonado en inmediaciones de la estación Universidades. Tras la revisión, descartó que se tratara de un explosivo y estableció que era una lonchera. Foto: Composición Semana/ TransMilenio- API

De acuerdo con lo consultado a Transmilenio, al lugar arribaron unidades de la Policía, quienes fueron los encargados de realizar una inspección primaria al elemento, que habría sido dejado por un pasajero en las inmediaciones de la estación.

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Tras los hechos, la Policía descartó que se tratara de un explosivo o un artefacto mucho más amenazante. Aseguraron que era una lonchera abandonada en el lugar.

El hecho toma aún mayor relevancia en el marco de las protestas que se viven hoy en el país, que fueron organizadas por dos colectividades. La primera Fecode y la segunda la CUT, que hoy salen a las calles para protestar contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

TransMilenio informó que la estación Universidades continuó operando con normalidad a través del vagón habilitado, mientras se adelantaba el protocolo de verificación del elemento abandonado. Foto: TransMilenio / A.P.I.

Son varios los puntos de concentración dispuestos para tales manifestaciones durante este día. Estos son dos de los más importantes y donde se espera que llegue el grueso de manifestantes.

El primero es en el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, en la localidad de Santa Fe. Allí se hará un desplazamiento hasta la Plaza de Bolívar, en la carrera séptima con calle 11, localidad de La Candelaria. El horario de encuentro es a las 10 de la mañana.

El segundo es en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe. Esta movilización es convocada por el sector universitario directamente. Se espera que todos los convocantes lleguen al mismo lugar, que será la Plaza de Bolívar.

La presencia de unidades de la Policía en la estación Universidades generó el aislamiento preventivo del vagón B, mientras se descartaba cualquier riesgo relacionado con el objeto abandonado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO