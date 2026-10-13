Tormenta eléctrica provoca caos en TransMiCable: anuncian medida temporal

La tarde noche de este martes ha estado enmarcada por fuertes lluvias que ya alcanzan una tormenta eléctrica en Bogotá. Esto provocó una medida temporal en el TransMiCable de Ciudad Bolívar que ya genera caos en el sistema.

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“Por alerta de tormenta eléctrica, comienza la evacuación temporalmente de la operación TransMiCable, en Ciudad Bolívar”, anunció TransMilenio desde sus canales digitales. La suspensión del servicio se decidió tras la tormenta eléctrica que ya impacta el sur de la ciudad.

Este tipo de determinaciones solo se toman en este medio de transporte cuando se detecta actividad eléctrica, rayos en un radio cercano en la localidad de Ciudad Bolívar o algunas fallas reportadas.

Tarde de fuertes lluvias en Bogotá

El reporte más reciente del Idiger indica que las lluvias de mayor intensidad se concentran en Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Usaquén, La Candelaria y Usme.

*Noticia en desarrollo…