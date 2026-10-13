Tormenta eléctrica provoca caos en TransMiCable: anuncian medida temporal

La tarde noche de este martes ha estado enmarcada por fuertes lluvias que ya alcanzan una tormenta eléctrica en Bogotá. Esto provocó una medida temporal en el TransMiCable de Ciudad Bolívar que ya genera caos en el sistema.
“Por alerta de tormenta eléctrica, comienza la evacuación temporalmente de la operación TransMiCable, en Ciudad Bolívar”, anunció TransMilenio desde sus canales digitales. La suspensión del servicio se decidió tras la tormenta eléctrica que ya impacta el sur de la ciudad.
⏰ #TMAhora (7:12 p.m.)— TransMilenio (@TransMilenio) October 14, 2026
📍 TransMiCable, en Ciudad Bolívar.
🚨Por alerta de tormenta eléctrica, comienza la evacuación temporalmente operación. pic.twitter.com/jXop84kP53
Este tipo de determinaciones solo se toman en este medio de transporte cuando se detecta actividad eléctrica, rayos en un radio cercano en la localidad de Ciudad Bolívar o algunas fallas reportadas.
Tarde de fuertes lluvias en Bogotá
El reporte más reciente del Idiger indica que las lluvias de mayor intensidad se concentran en Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Usaquén, La Candelaria y Usme.
#AEstaHora 6:42 PM 🌧️Se fortalecen lluvias de mayor intensidad en sectores de 📍Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Usaquén, La Candelaria y Usme.— IDIGER (@IDIGER) October 13, 2026
🌧️De regreso a casa, transita con cuidado y mantente con el minuto a minuto del tiempo con el SAB https://t.co/86tKvAAXRT pic.twitter.com/7Og076jw6F
*Noticia en desarrollo…