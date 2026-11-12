Estos son los millonarios salarios del Fondo Milagro que provocaron la desautorización y molestia del presidente De La Espriella

En las últimas horas, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la polémica por cuenta de la revelación de los millonarios salarios que se devengaban en el Fondo Milagro, que fue creado para asistir las labores de reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto en el país.
La revelación fue hecha por la congresista Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, quien aseguró que las nóminas de dicho fondo costaban al mes cerca de 756 millones de pesos mensuales. Esto tras solicitar, mediante un derecho de petición, los valores de cada funcionario que trabajaría allí.
Lo primero que se evidenció es que todos los tipos de contrato son a término indefinido. En el documento se evidencia que el gerente tiene el salario más alto, con un valor de $39.441.454 millones de pesos.
Quien le sigue en nómina es el director jurídico y de contratación, que tiene un salario de 36 millones, que es el mismo del secretario privado, el director financiero y presupuestal, el director de ingeniería y reconstrucción y el director de planeación y PMO.
Luego, en la nómina aparecen 14 coordinadores del fondo, cada uno devengando un salario de 33 millones de pesos. También aparecen líderes con valores de salario de 18 y 11 millones de pesos y otros dos analistas con un salario de 11 millones de pesos.
El mandatario, tras evidenciar esta situación, además de pedir frenar la nómina, anunció que en los próximos días tomará medidas correctivas.
“En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, detalló.