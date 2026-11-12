Vicepresidente José Manuel Restrepo habló tras aprobación del Plan Nacional de Desarrollo: “Sentaremos las bases de un milagro”

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó por unanimidad las bases del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, estableciendo la hoja de ruta económica y social del cuatrienio.

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El anuncio fue celebrado por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien resaltó el consenso institucional alcanzado para impulsar la denominada ‘Patria Milagro’ desde las regiones del país.

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“Tenemos una hoja de ruta clara para crecer y generar bienestar a todos los colombianos. La aprobación por unanimidad de las bases del Plan Nacional de Desarrollo en el CONPES marca un paso fundamental para llevar prosperidad a todo el país, a partir de una visión construida desde las regiones”, afirmó el vicepresidente Restrepo, destacando que el documento recoge las prioridades territoriales para dinamizar la economía nacional.

La meta de crecer al 6 % y la reconstrucción tras el sismo

Uno de los pilares centrales de la carta de navegación aprobada por el gabinete económico es alcanzar una tasa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 %, acompañada de una ambiciosa agenda de infraestructura y eficiencia estatal.

“Nos hemos trazado el reto de crecer al 6 % y sentar las bases de un milagro económico que transforme a Colombia mediante grandes proyectos de inversión, un Estado más eficiente y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto”, puntualizó José Manuel Restrepo, subrayando el compromiso del Ejecutivo con la recuperación integral de los territorios golpeados por la emergencia sísmica del pasado mes de agosto.

Tenemos una hoja de ruta clara para crecer y generar bienestar a todos los colombianos. La aprobación por unanimidad de las bases del Plan Nacional de Desarrollo en el CONPES marca un paso fundamental para llevar prosperidad a todo el país, a partir de una visión construida desde las regiones. Nos hemos trazado el reto de crecer al 6 % y sentar las bases de un milagro económico que transforme a Colombia mediante grandes proyectos de inversión, un Estado más eficiente y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Para hacer realidad este propósito, también es indispensable recuperar la seguridad y garantizar la aplicación efectiva de la justicia, condiciones fundamentales para generar confianza, atraer inversión y crear oportunidades en todas las regiones. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 12, 2026

El alto funcionario enfatizó que este logro administrativo responde directamente al mandato fijado por el jefe de Estado desde el inicio de su administración: “La aprobación por unanimidad de las bases del Plan Nacional de Desarrollo por parte del CONPES es un hecho absolutamente trascendental y es importantísimo en ese propósito que nos encomendó el presidente Abelardo de la Espriella, la misión crecer al 6 %”.

Según explicó el vicepresidente, el diseño del plan demuestra cómo la articulación entre el nivel central y las entidades territoriales permite construir confianza macroeconómica para atraer capitales nacionales y extranjeros.

Seguridad, justicia y atención a la población vulnerable

Más allá de las metas financieras, la Vicepresidencia advirtió que el éxito del crecimiento económico depende de garantizar condiciones estables de orden público, transparencia institucional y equidad social.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó el estado de las finanzas públicas heredado como el peor en la historia del país, advirtiendo un incremento de la deuda pública superior al 50 por ciento entre 2022 y 2026. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

“Para hacer realidad este propósito, también es indispensable recuperar la seguridad y garantizar la aplicación efectiva de la justicia, condiciones fundamentales para generar confianza, atraer inversión y crear oportunidades en todas las regiones”, señaló Restrepo, vinculando directamente la estabilidad jurídica y la seguridad ciudadana con la generación de empleo formal.

En el cierre de su pronunciamiento, el vicepresidente reiteró que el combate frontal contra la corrupción y la focalización del gasto público hacia los sectores desatendidos serán determinantes en la ejecución del plan.

“Naturalmente, para hacer esto realidad necesitamos seguir trabajando en la seguridad, necesitamos seguir enfrentando la corrupción, necesitamos seguir trabajando en una estabilización justa y en un crecimiento que llegue a los más vulnerables de nuestro país, a esos que sufren porque no han tenido la atención por parte del Estado”, concluyó el funcionario, celebrando el avance en la consolidación del proyecto de gobierno.