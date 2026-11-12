La pelea que se dio en el Concejo de Bogotá tras el debate sobre la crisis de seguridad: el alcalde abandonó el recinto

En la nueva sesión este jueves 12 de noviembre, en el Concejo de Bogotá, en la cual se buscaba debatir la militarización en la capital, debido a la crisis de inseguridad, los ánimos se calentaron luego de que el alcalde dejara el recinto, ignorando la opinión de los concejales.

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La misma conducta fue adelantada por el presidente del Concejo, Papo Amín, quien levantó la sesión luego de que el alcalde dejara el lugar.

Los concejales Juan David Quintero y Julián Espinoza levantaron la voz para referirse a las necesidades que tiene Bogotá en seguridad y que el alcalde debía escuchar.

Los concejales Juan David Quintero y Julián Espinosa cuestionaron la salida del alcalde Galán y reclamaron que escuchara sus propuestas frente a la inseguridad en Bogotá. Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

Entre estas se encuentra la URI de Suba, que aún no se entrega; dos centros integrales de justicia que no han comenzado a construirse, y un Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda, que tampoco se ha entregado.

La fuerte discusión en el Concejo de Bogotá durante el debate sobre la militarización de la ciudad. El alcalde y el presidente del Concejo habrían abandonado el recinto en medio de la sesión. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/uru8hPyoKb — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

El hecho que causó molestia entre los cabildantes se dio tras la intervención de Galán. Según lo narrado por el equipo del concejal Juan David Quintero, primero intervinieron los concejales y luego habló el alcalde Carlos Fernando Galán.

El concejal Juan David Quintero reclamó al alcalde Carlos Fernando Galán por retirarse del recinto sin escuchar las preocupaciones de los cabildantes sobre la seguridad de Bogotá. Foto: Concejal Juan David Quintero / API

Tras sus palabras, para las que tenía inicialmente un tiempo de 10 minutos, que se extendió a 40, el presidente del Concejo permitió que el mandatario local se retirara del recinto, sin escuchar lo que tenían para decir y refutar los concejales.

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En ese momento, tanto el concejal Espinosa como el concejal Quintero empezaron a llamar al alcalde para que se devolviera. pero Galán salió por la puerta contigua a la mesa directiva del recinto. Tras los reclamos, el presidente del Concejo optó por levantar la sesión a la mitad y dejar a los concejales con sus opiniones.