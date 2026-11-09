Alcaldía de Bogotá abre 3.173 cupos de educación superior en la sexta convocatoria de Jóvenes a la E

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, anunció el lanzamiento de la sexta convocatoria del programa Jóvenes a la E, una iniciativa enfocada en facilitar el acceso gratuito y equitativo a la educación superior para miles de jóvenes residentes en la capital.

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En una articulación estratégica entre la Agencia Educación Superior de Bogotá (Atenea) y los Fondos de Desarrollo Local (FDL), la administración distrital financiará aproximadamente 3.173 cupos en programas académicos de nivel técnico profesional, tecnológico y universitario. Los beneficiarios seleccionados iniciarán su formación académica formal durante el primer semestre de 2027.

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La nueva edición del programa contempla dos líneas de participación claramente diferenciadas para responder a los perfiles de la población juvenil capitalina: la línea de Admisión General, que concentrará cerca de 3.061 cupos, y la línea de Talentos Excepcionales, que dispondrá de hasta 112 cupos.

Las inscripciones para la modalidad general estarán abiertas entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 a través de la plataforma digital SICORE de la Agencia Atenea, estando dirigida a estudiantes de grado once de calendario A e individuos bachilleres de hasta 28 años de edad. Las postulaciones para la línea de Admisión General estarán abiertas entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026.

Descentralización de recursos e inversión local

La financiación de esta convocatoria destaca por la participación activa de las alcaldías locales a través de los Fondos de Desarrollo Local, los cuales destinaron rubros clave de su presupuesto para promover la equidad territorial en el acceso a la formación técnica y profesional.

#DebesLeer 🎓 ¡Una nueva oportunidad para que jóvenes de Bogotá lleguen a la educación superior! La sexta convocatoria de Jóvenes a la E ofrecerá cerca de 3.173 cupos en programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios, con inscripciones para la línea de Admisión General del 12 al 18 de noviembre. Conoce los requisitos, las líneas de participación y cómo realizar tu inscripción. 👇 https://t.co/gusmBH6tAF — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) November 6, 2026

Esta estrategia busca que los jóvenes de sectores vulnerables o periféricos de la ciudad cuenten con garantías de acceso sin tener que desplazarse de sus entornos comunitarios para alcanzar un título académico. Los Fondos de Desarrollo Local aportaron recursos clave para descentralizar la oferta educativa en las localidades de la capital.

Con este despliegue de recursos, la Administración Distrital reafirma su compromiso con la educación como principal motor de movilidad social e inversión en el talento joven de la capital, invitando a todos los aspirantes que cumplan los requisitos a alistar su documentación institucional para el proceso de inscripción.