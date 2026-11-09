La construcción de la primera línea del metro de Bogotá llegó al 84,68 % de avance el pasado 31 de octubre y el alcalde Galán celebró este hito que marca un gran logro de la ciudad, siendo este uno de los proyectos más importantes de la historia.

Alcalde Galán advierte al consorcio chino del metro de Bogotá: “Tiene que ponerse las pilas”

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, junto con el alcalde, reiteraron la continuidad técnica de la obra.

“La obra no se detiene y ha alcanzado un porcentaje de avance superior al 84 %. Estamos en la fase donde los bogotanos ven el viaducto continuo y la llegada del material rodante al Patio Taller de Bosa para garantizar que en 2028 el metro sea una realidad”, dijo Narváez.

Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Aunque la megainfraestructura se encuentra en su fase final de desarrollo físico, restan fases clave de integración tecnológica, pruebas de rodamiento y habilitación operacional para su puesta en marcha oficial.

De acuerdo con el cronograma oficial que han presentado la Alcaldía y la empresa Metro de Bogotá en el pasado, a estas obras les sigue la “marcha en blanco”.

La marcha en blanco es la prueba integral del sistema operando con los trenes en el viaducto, simulando la operación real para poner a punto todos los sistemas de señalización y control antes de recibir a los usuarios, y está prevista para el 14 de septiembre de 2027.

¿Cuándo estará listo el metro de Bogotá para la ciudadanía?

Respecto al momento en que la ciudadanía podrá subirse y movilizarse en el metro, Galán y la administración distrital han reafirmado en el pasado la fecha contractual de apertura.

“El compromiso con Bogotá es claro: el 15 de marzo de 2028 la Línea 1 del Metro estará prestando servicio comercial a todos los bogotanos”, dijo en su momento el alcalde de Bogotá en una rueda de prensa.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Nuevo paso para la Segunda Línea del Metro de Bogotá: estas son las tres empresas avaladas para presentar la licitación

El metro de Bogotá ha sido una de las prioridades de la alcaldía Galán, que al llegar a su mandato, en 2024, el proyecto registraba un avance aproximado del 29 %. Con su administración, aceleró su ritmo de ejecución para que ahora esté a poco más del 15 % de que llegue a su gran final.