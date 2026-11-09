Habló la novia de Ramsés Felipe Vargas, el hombre asesinado en Chapinero; mencionó “venganza”

La muerte de Ramsés Felipe Vargas tiene conmocionado al país y las autoridades especificaron que se trata de un crimen, al revelar los detalles de cómo se encontró su cuerpo en el barrio Paraíso, en la madrugada del pasado viernes, 6 de noviembre.

Ramsés Felipe Vargas se dirigía hacia una finca y fue encontrado muerto en Bogotá: iba en una camioneta que le habían regalado

Aunque el hecho y las causas siguen siendo materia de investigación, la Policía Nacional reveló a SEMANA un informe preliminar que detalla que el fallecido fue hallado con un disparo en la cabeza, amarrado y sin sus pertenencias (su teléfono y su camioneta).

Este lunes, se conoció que el joven había salido de su casa el mismo viernes para una finca en su camioneta blindada e iba comunicándose con su madre en el transcurso del trayecto y de repente perdieron contacto, lo que alertó a la familia. Luego de unas horas, se confirmó que había sido hallado muerto por la comunidad en Chapinero Alto.

Ramsés Felipe Vargas Quevedo, el joven que fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Foto: Gimnasio Moderno

“Venganza”

María Paula Morera, la novia de Vargas, habló en una entrevista con Blu Radio. Allí, la mujer detalló que el hombre primero fue al aeropuerto a recoger a su mejor amigo y luego de dejarlo en su casa, emprendió camino para la mencionada finca.

“Ahí es donde lo roban y yo conozco a Ramsés. Ramsés quizás puso fuerza y fue lamentablemente donde estas personas actuaron injustamente contra él. Lo encontraron con tiros en la cabeza y lo botaron en un basurero”, dijo Morera.

La novia del bogotano sorprendió diciendo: “Siento que fue algo planeado (…) y de las personas que tenía, quizás le tenían envidia y probablemente fue cosa que hayan planeado o quizás solamente lo atracaron y él puso fuerza”.

La aseveración de la mujer coincide con una de las supuestas hipótesis de la Fiscalía. El Tiempo aseguró que sus fuentes en la entidad estudian la posibilidad de una venganza, aunque también se estudia la posibilidad de un robo común.

La Policía Nacional confirmó a SEMANA que todavía no han identificado patrones que permitan aseverar una venganza; sin embargo, esta no se descarta en la investigación.

De su identidad, se sabe que Ramsés Felipe Vargas fue reconocido como exalumno del colegio Gimnasio Moderno y tanto él como su familia eran propietarios de varias fincas en donde comercializaban ganado.