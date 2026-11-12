Abelardo De La Espriella reaccionó al asesinato de cuatro soldados con explosivos: “Van a pagar cada gota de sangre”

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el asesinato de cuatro uniformados del Ejército, en medio de un ataque con explosivos lanzados desde drones en Norte de Santander.

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El jefe de Estado afirmó este jueves 12 de noviembre, en su cuenta de X, que ese crimen no quedará en la impunidad, advirtiendo que los responsables van a pagar. Además, envió un mensaje de condolencias a los familiares de los uniformados.

“Cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas en Tibú, Norte de Santander, en un ataque con explosivos lanzados desde drones”, dijo De La Espriella.

Y agregó: “Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor. A los dos militares heridos, toda nuestra solidaridad y deseos de recuperación”.

“¡ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE! He ordenado desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguirlos, ubicarlos y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

Sumado a ello expresó en sus redes sociales: “¡NO HABRÁ REFUGIO PARA QUIENES ASESINAN A NUESTROS SOLDADOS, VOY POR USTEDES! ¡VAN A PAGAR CADA GOTA DE SANGRE DE NUESTROS HÉROES!”.

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“¡A nuestra Fuerza Pública se le honra defendiendo a Colombia y enfrentando sin descanso a quienes pretenden someterla mediante el terror! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Por su parte, el Ejército expresó por medio de un comunicado: “En desarrollo de operaciones de estabilidad cerca de la línea de frontera en zona rural de la vereda Barco La Silla del Municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 10 fueron atacadas con veinte dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas".

“De manera inmediata se activaron los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para salvaguardar la vida de los afectados, al tiempo que se establecieron las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aérea Colombiana para su extracción”, expresó la institución.