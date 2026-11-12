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NACIÓN

Ataque terrorista con dron explosivo: tres militares asesinados en Tibú, Norte de Santander

Los primeros indicios señalan que, detrás de la acción criminal, estaría el ELN.

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José Luis Goyeneche García

12 de noviembre de 2026 a las 3:35 p. m.
Mapa del lugar donde cayó el dron con explosivos en la vereda Barco La Silla en zona rural del Tibú, Norte de Santander
Mapa del lugar donde cayó el dron con explosivos en la vereda Barco La Silla en zona rural del Tibú, Norte de Santander Foto: Colprensa, Google Maps / Montaje SEMANA

Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública dejó tres soldados muertos y varios heridos más muy cerca de la frontera con Venezuela, específicamente en la vereda Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo, Norte de Santander.

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Disidencias de Iván Mordisco estarían detrás del ataque con dron a la Armada que dejó un muerto y cuatro heridos

Los uniformados estarían adelantando operaciones militares contra miembros del ELN y las FARC, que tienen fuerte presencia en este sector, cuando fueron atacados. La zona ya fue acordonada y las autoridades iniciaron las primeras investigaciones.

Aviones y helicópteros del Ejército Nacional de Colombia sobrevuelan a esta hora la zona donde ocurrió el ataque. Otras aeronaves se encuentran desplazando a los fallecidos y heridos a centros médicos de Cúcuta.

Las autoridades manifestaron que desplegaron un contundente operativo de respuesta para repeler el ataque de los grupos criminales. Durante varios minutos se presentó una fuerte confrontación bélica.

Testigos que afirmaron ver el ataque desde lejos señalan que se habría tratado de un “enjambre de drones”. Algunos afirmaron haber visualizado más de 10 cuando escucharon el estruendo.

Tropas del Ejército Nacional adelantan operaciones de control en zona rural de El Tambo, Cauca, tras el ataque con explosivos lanzados desde un dron que dejó dos soldados heridos.
Tropas del Ejército Nacional adelantan operaciones de control en zona rural de El Tambo, Cauca, tras el ataque con explosivos lanzados desde un dron que dejó dos soldados heridos. Foto: Ejército Nacional