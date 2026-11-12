En la noche de este 12 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina asociada al Fondo Milagro, asegurando que no había autorizado tales dineros y que era urgente reversarlos.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato. El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, aseguró.

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