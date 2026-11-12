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Política

Presidente Abelardo De La Espriella ordena frenar los sueldos del Fondo Milagro: “¡No los autorizo!”

El mandatario se pronunció tras la publicación de los elevados sueldos.

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Redacción Semana
12 de noviembre de 2026 a las 7:37 p. m.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República, ordenó frenar la nómina del Fondo Milagro.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República, ordenó frenar la nómina del Fondo Milagro. Foto: Presidencia

En la noche de este 12 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina asociada al Fondo Milagro, asegurando que no había autorizado tales dineros y que era urgente reversarlos.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato. El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, aseguró.

*Noticia en desarrollo…