La enternecedora historia de María Patricia, una felina rescatada tras el fuerte terremoto que azotó a Colombia en agosto, se hizo viral en redes sociales tras el llamado de adopción realizado por la fundación La casa de los gatos.

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La gata fue hallada por los rescatistas en el municipio del Puerto de Buenaventura poco después de la emergencia sísmica, en momentos en que intentaba sacar adelante a su camada.

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“Ella es María Patricia, fue rescatada en Buenaventura después del terremoto que ocurrió en Colombia junto a sus 5 bebés”, detalló la organización animalista, dando a conocer la difícil travesía que afrontó el animal en medio de la crisis ambiental e infraestructura colapsada de la región.

La pérdida de su camada y el difícil proceso de rehabilitación

El rescate de María Patricia estuvo marcado por la tragedia y la posterior superación médica dentro del refugio. Debido a las duras condiciones posteriores al sismo y las afecciones de salud que padecían los recién nacidos, ninguno de los cinco pequeños logró sobrevivir pese a los esfuerzos de los veterinarios.

“Lastimosamente, sus pequeños estaban muy enfermitos y ninguno logró salir adelante; ella también quedó muy débil y pasó por un momento muy difícil”, reportó la fundación, destacando el delicado cuadro de desnutrición y tristeza física con el que la felina ingresó al programa de cuidado temporal de la institución.

Durante varias semanas de atención especializada, alimentación adecuada y tratamiento veterinario continuo, la gata recuperó paulatinamente su fuerza y estabilidad emocional.

Los cuidadores resaltaron su espíritu resiliente, señalando que la felina ha demostrado una notable capacidad de adaptación y afecto hacia el personal médico, quedando plenamente apta para integrarse a una dinámica familiar urbana o rural que le garantice estabilidad a largo plazo.

Campaña de adopción y llamado a la solidaridad en redes

Con el alta médica confirmada, la organización inició una masiva difusión digital para conectar a la felina con un espacio definitivo donde recibir amparo. “Hoy, después de todo lo que ha vivido, está lista para encontrar una familia que la ame, la cuide y le dé todo ese cariño que tanto merece”, enfatizó la fundación en su mensaje publicitado.

La entidad hizo un llamado directo a la ciudadanía interesada en el bienestar animal para formalizar las solicitudes de adopción o, en su defecto, multiplicar la visibilidad del caso a través de las plataformas digitales.

Las directivas de La casa de los gatos recordaron que los procesos de adopción responsable incluyen entrevistas previas y verificación de condiciones de habitabilidad para asegurar el bienestar integral de animales sobrevivientes a desastres naturales.

Los canales de contacto de la fundación permanecen abiertos a la espera de postulantes que deseen brindarle una segunda oportunidad de vida a María Patricia en el territorio nacional.