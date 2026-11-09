La enternecedora historia de María Patricia, una felina rescatada tras el fuerte terremoto que azotó a Colombia en agosto, se hizo viral en redes sociales tras el llamado de adopción realizado por la fundación La casa de los gatos.
La gata fue hallada por los rescatistas en el municipio del Puerto de Buenaventura poco después de la emergencia sísmica, en momentos en que intentaba sacar adelante a su camada.
“Ella es María Patricia, fue rescatada en Buenaventura después del terremoto que ocurrió en Colombia junto a sus 5 bebés”, detalló la organización animalista, dando a conocer la difícil travesía que afrontó el animal en medio de la crisis ambiental e infraestructura colapsada de la región.
La pérdida de su camada y el difícil proceso de rehabilitación
El rescate de María Patricia estuvo marcado por la tragedia y la posterior superación médica dentro del refugio. Debido a las duras condiciones posteriores al sismo y las afecciones de salud que padecían los recién nacidos, ninguno de los cinco pequeños logró sobrevivir pese a los esfuerzos de los veterinarios.
“Lastimosamente, sus pequeños estaban muy enfermitos y ninguno logró salir adelante; ella también quedó muy débil y pasó por un momento muy difícil”, reportó la fundación, destacando el delicado cuadro de desnutrición y tristeza física con el que la felina ingresó al programa de cuidado temporal de la institución.
Durante varias semanas de atención especializada, alimentación adecuada y tratamiento veterinario continuo, la gata recuperó paulatinamente su fuerza y estabilidad emocional.
Los cuidadores resaltaron su espíritu resiliente, señalando que la felina ha demostrado una notable capacidad de adaptación y afecto hacia el personal médico, quedando plenamente apta para integrarse a una dinámica familiar urbana o rural que le garantice estabilidad a largo plazo.
Campaña de adopción y llamado a la solidaridad en redes
Con el alta médica confirmada, la organización inició una masiva difusión digital para conectar a la felina con un espacio definitivo donde recibir amparo. “Hoy, después de todo lo que ha vivido, está lista para encontrar una familia que la ame, la cuide y le dé todo ese cariño que tanto merece”, enfatizó la fundación en su mensaje publicitado.
La entidad hizo un llamado directo a la ciudadanía interesada en el bienestar animal para formalizar las solicitudes de adopción o, en su defecto, multiplicar la visibilidad del caso a través de las plataformas digitales.
Las directivas de La casa de los gatos recordaron que los procesos de adopción responsable incluyen entrevistas previas y verificación de condiciones de habitabilidad para asegurar el bienestar integral de animales sobrevivientes a desastres naturales.
Los canales de contacto de la fundación permanecen abiertos a la espera de postulantes que deseen brindarle una segunda oportunidad de vida a María Patricia en el territorio nacional.