Carabineros y autoridades ambientales retornan a su hábitat a 350 especies de fauna silvestre

Una alianza institucional encabezada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) concretó el traslado, liberación y reubicación de 350 ejemplares de fauna silvestre en la ciudad de Cartagena.

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La jornada interinstitucional permitió salvar a especímenes víctimas del tráfico, la tenencia y la comercialización ilegal de especies, actividad considerada el tercer negocio ilícito más lucrativo en el ámbito transnacional tras el tráfico de drogas y armas.

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Para garantizar el traslado seguro de los animales desde el centro del país hasta el Caribe colombiano, la Aviación de la Policía Nacional desplegó una logística de transporte aéreo especializada.

El procedimiento técnico ambiental se dividió según la evaluación de bienestar y adaptación de cada individuo. De los 350 animales recuperados, 185 fueron devueltos a su hábitat natural, entre ellos 111 morrocoyes, 66 hicoteas y ocho pericos carisucios.

Asimismo, 152 especímenes fueron destinados a esquemas de liberación blanda para evaluar su progresiva reintroducción: 139 ingresaron a las instalaciones del Aviario Nacional y 13 a la Fundación Loros.

Los 13 ejemplares restantes fueron reubicados en la Sociedad Portuaria de Cartagena bajo supervisión del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena. Magdala Iregui Quevedo, directora de Biodiversidad de la CAR, afirmó: “Cuando las instituciones trabajamos de manera articulada, podemos lograr resultados concretos para la protección de nuestra biodiversidad”.

Balance anual de rescates y llamado a la denuncia ciudadana

Durante el desarrollo de la jornada en Cartagena, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental entregó un balance actualizado sobre las operaciones contra la extracción ilegal de biodiversidad en el territorio nacional.

El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de la unidad policial, precisó la dimensión del flagelo en el país: “En lo corrido del año hemos rescatado 24.850 ejemplares de fauna silvestre en todo el país. Una cifra que habla de nuestro compromiso, pero que también nos interpela: entre las especies más afectadas por el tráfico ilegal se encuentran la tortuga hicotea, la babilla y la iguana verde”. El brigadier general Óscar Mauricio Rico informó que las autoridades han rescatado 24.850 animales silvestres en Colombia durante 2026.

Las autoridades ambientales recordaron que la extracción de especímenes altera de forma irreversible los equilibrios ecosistémicos de los bosques y humedales colombianos.

Por ello, la CAR, la Policía Nacional y Cardique instaron a la ciudadanía a abstenerse de comprar, mantener o capturar especies silvestres como mascotas o insumos comerciales, e invitaron a denunciar los delitos contra los recursos naturales a través de la Línea 123.