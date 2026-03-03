4 Patas

CAR reporta 93 casos de fauna silvestre atropellada en 2025 en Cundinamarca

La entidad señaló que en enero de 2026 ya se han registrado 11 incidentes.

3 de marzo de 2026, 8:56 p. m.
Las regionales Gualivá, Rionegro, Sabana Centro y Tequendama concentran el mayor número de casos Foto: CAR

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger la biodiversidad y reducir los casos de atropellamiento de especies en las vías del departamento.

De acuerdo con registros consolidados por las direcciones regionales de la entidad, durante 2025 fueron reportados 93 individuos de fauna silvestre víctimas de atropellamiento. La cifra, según la Corporación, podría ser mayor debido al subregistro de casos que no son informados a las autoridades ambientales.

Las regionales de Gualivá, Rionegro, Sabana Centro y Tequendama concentran el mayor número de eventos. La entidad explicó que en estos territorios la cercanía entre corredores viales y ecosistemas naturales incrementa el riesgo para las especies que habitan en estas zonas.

Entre los animales más afectados se encuentran zarigüeyas, zorros cangrejeros y diversas especies de serpientes. La CAR indicó que estas especies cumplen funciones en el control de plagas, la dispersión de semillas y el mantenimiento de la biodiversidad.

Así mismo, se han identificado corredores críticos como los tramos Funza – Siberia, La Vega – Sasaima y la Ruta del Sol, donde el alto flujo vehicular aumenta la probabilidad de atropellamientos.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) realiza periódicamente liberaciones de fauna silvestre rescatada del tráfico ilegal y entregas voluntarias en el Pacífico colombiano, devolviendo especies como tortugas, caimanes y boasa su hábitat natural tras procesos de rehabilitación, reforzando su mensaje de que los animales silvestres no son mascotas y promoviendo la denuncia de tráfico ilegal.
Entre los animales más afectados se encuentran zarigüeyas, zorros cangrejeros y diversas especies de serpientes. Foto: Jorge Orozco

Nuestra alerta por la protección de la fauna se mantiene en este 2026, pues solo durante el mes de enero se registraron 11 casos de animales atropellados en las vías del territorio, una cifra que evidencia que esta problemática persiste y que requiere del compromiso de todos los actores viales para proteger la biodiversidad”, afirmó Magdala Iregui Quevedo, directora técnica de biodiversidad.

Frente a esta situación, la CAR avanza en la instalación de señalización especializada y en el fortalecimiento de medidas orientadas a la protección de la fauna silvestre, con el propósito de reducir el riesgo y promover la coexistencia entre el desarrollo vial y la conservación ambiental.

En el marco de esta fecha, la Corporación hizo un llamado a conductores y ciudadanos a reducir la velocidad, mantenerse alerta y respetar la vida silvestre. “Porque en la vía también hay vida, y protegerla es responsabilidad de todos”, puntualizó Iregui Quevedo.

