Autoridades aclaran situación con el brote de moquillo canino en Bogotá y entregan recomendaciones

El moquillo o distemper canino es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a cachorros, aunque puede presentarse en perros de cualquier edad.

Este virus en los perros compromete los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso, y puede manifestarse con fiebre, secreción nasal u ocular, tos, vómito, diarrea con o sin sangre y síntomas neurológicos como temblores musculares o convulsiones.

Por lo tanto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá se pronunció con relación a un supuesto brote de esta enfermedad en la capital.

“Frente a versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto brote de moquillo canino (distemper) en la ciudad, se informa a la ciudadanía que a la fecha no existe un reporte oficial que evidencie un brote ni una alerta sanitaria reciente por esta enfermedad en Bogotá”, dijo la entidad este 3 de marzo de 2026.

Se recomienda revisiones periódicas en los perros para evitar este virus. Foto: Getty Images

Las autoridades realizaron verificaciones con clínicas médico-veterinarias y organizaciones de protección animal donde detallaron que no se cuenta con estadísticas ni reportes que indiquen una epidemia o proliferación de este virus en Bogotá.

“Si bien no existe un brote en la ciudad, el IDPYBA hace un llamado a la prevención, especialmente en temporada de lluvias, cuando aumenta la circulación de virus y la vulnerabilidad de los animales”, informó la entidad.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reiteró que la vacunación es la única medida efectiva de prevención y recordó que durante el mes de marzo se estarán adelantando brigadas veterinarias gratuitas en varias localidades, que incluyen valoraciones básicas de salud.

“En caso de que un perro presente síntomas compatibles con distemper, se recomienda acudir de inmediato a un médico veterinario para realizar la valoración y las pruebas diagnósticas correspondientes”, detalló el IDPYBA.

Entre las principales recomendaciones para el cuidado de las mascotas, se encuentran: