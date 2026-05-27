Hallaron un tigrillo en un jardín infantil de Suba, en Bogotá: así llegó el felino hasta el lugar

La Secretaría de Ambiente de Bogotá reportó que, en las últimas horas, fue hallado un tigrillo en un jardín infantil de la localidad de Suba, en Bogotá.

Desde el Distrito indicaron que, según una valoración preliminar, se trata puntualmente de un ocelote que no pertenece a la fauna local ni de una región cercana a Bogotá, pero que, aun así, llegó hasta el patio del jardín infantil.

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Por lo tanto, se trata de un animal víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre que se le habría escapado a algún tenedor de la zona.

“Este animal llega a este jardín infantil producto del tráfico ilegal de fauna silvestre y, por lo tanto, un llamado a la comunidad a denunciar la tenencia y, por supuesto, no comprar ni comercializar fauna silvestre que debe estar libre y en su hábitat”, dijo Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

🔴 🎤 #AEstaHora desde el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Distrito, la secretaria de Ambiente de Bogotá, @AsotoAdriana, entrega detalles del operativo exitoso que permitió el rescate de un tigrillo en un jardín infantil de Suba.



El felino, que según… pic.twitter.com/ZoJxJY7aDw — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) May 27, 2026

Para capturar al animal fue necesario hacerle un monitoreo permanente en la zona por más de 16 horas, hasta que, sobre las 4:00 a. m. de este miércoles 27 de mayo, lograron capturarlo. Luego, el animal fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de Bogotá.

“Al caer la noche instalamos dispositivos especializados, con cebos preparados técnicamente para atraer al animal y permitir su recuperación sin causarle daño. Ahora inicia una fase crucial: valorar su estado de salud, confirmar con precisión su especie, su edad y su condición, e identificar, en la medida de lo posible, la región del país de donde pudo haber sido extraído”, indicaron desde la Secretaría de Ambiente.

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La secretaria de Ambiente también dijo que el hallazgo del animal en el jardín infantil fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Soto también dejó claro que, al final, no hubo ningún daño ni para la comunidad ni para el animal.

Ahora, lo que sigue es valorarlo en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de Bogotá, de modo que a futuro se pueda liberar en su hábitat natural.