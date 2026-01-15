4 Patas

La sacaron de la casa: indignación por perrita que fue abandonada en la calle junto a sus pertenencias; así la rescataron

Un grupo de rescatistas que publicó la historia en redes sociales, se cruzó, por casualidad, con la protagonista.

Redacción 4 Patas
15 de enero de 2026, 6:31 p. m.
La perrita fue abandonada en la calle y amarrada a una reja.
La perrita fue abandonada en la calle y amarrada a una reja. Foto: Captura video cuenta Instagram @Canesguerreros

La conmovedora historia de una perrita que fue abandonada en Medellín se hizo viral en redes sociales gracias a las imágenes compartidas por el refugio Canes Guerreros, organización que logró rescatarla y que hoy le busca un hogar.

Según el refugio que la rescató, el animal pasa varias horas mirando por la ventana a la espera de quienes la abandonaron. Foto: Captura video cuenta Instagram @Canesguerreros

La perra fue encontrada amarrada a una reja y en compañía de una bolsa en la que se encontraban sus pertenencias, según indicó el refugio de animales en sus cuentas en redes sociales.

La historia tomó un tinte dramático, luego de que Canes Guerreros compartiera un video del animal antes de ser rescatado, pues quiso colaborar con la búsqueda de un hogar, antes de cruzarse con la historia de forma directa.

El refugio Canes Guerreros señala que es amistoso y juguetón. Foto: Captura video cuenta Instagram @Canesguerreros

Al día siguiente de haber publicado las fotografías, uno de los miembros del grupo de rescatistas se encontró con la perrita frente a frente y de forma casual, ya que se percató de un animal corriendo de forma desorientada por las calles de Medellín y luego identificó que era la protagonista de las imágenes compartidas el día anterior.

Para calmarla y ponerla a salvo fue necesaria la intervención de varias personas y luego quedó bajo custodia de Canes Guerreros, que en la actualidad se encuentra en la búsqueda de un hogar que la pueda recibir y cuidar.

En el video que circula en redes sociales, sus nuevos cuidadores han señalado que observan cómo el animal se sienta junto a la ventana, como si estuviera esperando a quienes la abandonaron en las calles de Medellín.

Sobre el animal, ha indicado que se trata de un perro noble y amoroso al que le encanta jugar y que ha ido familiarizándose mucho más con su nuevo entorno, al que llegó gracias a una grata coincidencia.

El animal busca un hogar y por ahora está bajo el cuidad de voluntarios. Foto: Captura video cuenta Instagram @Canesguerreros

Para quienes quieran adoptarla, el refugio indicó que el animal será sometido a todos los exámenes correspondientes y llegará a su nuevo hogar con el esquema de vacunas requerido. Las personas que se animen pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 301 177 7330 o pueden contactar a Canes Guerreros a través de sus plataformas digitales.

