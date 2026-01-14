4 Patas

Influencer latina reveló cuánto le pagaron en España por cuidar a una gata: “El trabajo soñado”

La mujer contó cómo consiguió el trabajo y lo que tuvo que hacer con la mascota para poder ganarse este dinero.

Redacción 4 Patas
14 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Esta es la influencer junto con la gata que tuvo que cuidar.
Esta es la influencer junto con la gata que tuvo que cuidar. Foto: Captura de video: @grupiplan

Mudarse a otro país puede ser un momento verdaderamente complejo ya que las personas se ven obligadas a empezar de cero. Uno de los aspectos más difíciles es conseguir trabajo, aunque a veces se pueden llevar verdaderas sorpresas.

Eso fue lo que le pasó a Génesis, una creadora de contenido venezolana que está radicada en la ciudad de Valencia, España. A través de sus redes sociales, la mujer suele compartir su experiencia de lo que es vivir lejos de casa.

Esta fue la gata que la mujer cuidó por algunas horas.
Esta fue la gata que la mujer cuidó por algunas horas. Foto: Captura de video: @grupiplan

En una de sus publicaciones, contó la suma de dinero que le llegaron a pagar por cuidar una gata, una cifra que ha generado asombro en más de un seguidor.

Según explicó, desde hacía tiempo había descubierto una aplicación por medio de la cual intentaba conseguir trabajo cuidando mascotas. Tras varias semanas, no había recibido ninguna oferta, pero todo cambió después de que le llegara un correo.

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

La idea, de acuerdo con lo que leyó en el email, era cuidar una gata durante un fin de semana y todo estaba explicado: tenía que hacerle dos visitas el sábado y una el domingo, las cuales tenían que durar una hora.

Durante este lapso de tiempo, Génesis tenía la tarea de darle comida, cambiarle el agua, jugar un rato con ella, entre otras cosas. Eran acciones relativamente sencillas, por lo que no dudó en aceptar pese a que no contaba con experiencia.

Nunca lo había hecho, pero este trabajo no tiene mucha ciencia”, comentó.

La influencer aseguró que fue mucho más fácil de lo que esperaba, incluso lo describió como el trabajo soñado. “Tuve la suerte de que esta gatita es un amor porque no es para nada asustadiza”, manifestó.

La conmovedora historia de una azafata que recoge las sobras de comida en los vuelos para alimentar perritos de la calle

Finalmente, Génesis lo hizo todo sin problema y cuando recibió el pago se sorprendió por completo.

La creadora de contenido precisó que en la aplicación tenía una tarifa de 12 euros por el simple hecho de hacer la visita a la mascota. Sin embargo, como la dueña de la gata quería una hora, la tarifa subió a 19 euros.

Por eso, teniendo en cuenta que fue contratada tres horas, en total le pagaron 54 euros, además de que fue un tiempo que disfrutó junto al animal.

“Me parece increíble porque esto es lo que yo ganaba por 8 horas en mi trabajo anterior”, dijo.

El video no tardó en hacerse viral y muchas personas se sorprendieron por el dinero que la mujer ganó en tan solo 3 horas.

Esta es la influencer junto con la gata que tuvo que cuidar.

