La conmovedora historia de una azafata que recoge las sobras de comida en los vuelos para alimentar perritos de la calle

En medio de la rutina acelerada de los aeropuertos y los vuelos comerciales, una historia sencilla comenzó a tocar fibras en redes sociales, no se trata de una fundación internacional sino de un gesto silencioso que nace al final de cada viaje y termina en las calles, donde decenas de perros esperan algo tan básico como un plato de comida.

Del pasillo del avión a las calles

Cuando un vuelo concluye y la aeronave queda vacía, el trabajo continúa para la tripulación pues quedan bandejas retiradas, envolturas abiertas y alimentos que por protocolos sanitarios, ya no pueden reutilizarse.

Lo habitual es que todo ese excedente termine en la basura, sin embargo, para Sorian Pacheco, azafata de origen venezolano, este punto marcó el inicio de una decisión distinta.

Lejos de ver desperdicio, Sorian empezó a notar una oportunidad. Cada porción intacta podía convertirse en alimento para perros abandonados, esos que deambulan por calles y terminales sin una certeza diaria de comida. Así, vuelo tras vuelo, comenzó a separar cuidadosamente lo que aún podía aprovecharse, guardándolo con discreción para darle un nuevo destino.

El proceso no es improvisado. Ella misma se encarga de trasladar los alimentos y de entregarlos directamente a los animales. No hay intermediarios ni anuncios ruidosos. Es un trabajo constante, casi invisible, que se repite con la misma disciplina con la que cumple su labor en el aire.

Un gesto silencioso que conmovió a miles

La historia salió a la luz cuando Sorian decidió responder, a través de redes sociales, una pregunta que muchos pasajeros se hacen sin saber a respuesta: ¿qué ocurre con la comida que sobra en los aviones?

A través de un video, se enseñó cómo Sorian organiza los alimentos para los perritos, además, también se le ve acercarse a los perros, servirles la comida, acariciarlos y compartir unos minutos de juego.

Un video sencillo bastó para mostrar qué ocurre con los alimentos que sobran tras cada vuelo. Foto: Instagram @sorianpacheco

Usuarios de distintas partes del mundo destacaron el impacto de una acción la cual tiene un efecto inmediato en la vida de animales que suelen ser ignorados.

Muchos resaltaron que no se trata solo de alimentar, sino de reconocer la dignidad de seres que sobreviven en condiciones difíciles.

En un contexto donde el desperdicio de alimentos es una constante, la iniciativa de Sorian propone una mirada distinta al transformar lo que sobra en un alivio real.