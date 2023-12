¿Qué tan bueno es que las mascotas consuman comida cruda? Esto es lo que debe saber

En principio eso es lo recomendado por la mayoría de veterinarios. No obstante, cada día suena más la dieta Barf, una alternativa basada en alimentos sin procesar que, por sus siglas en inglés puede entenderse como Biologically Appropriate Raw Food (comida cruda biológicamente apropiada) o Bones and Raw Food (huesos y comida cruda). Una tendencia que genera división en la comunidad veterinaria.