No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

El IV Foro Nacional la protección animal es un espacio para que aspirantes al Congreso planteen sus propuestas en torno al tema.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

17 de febrero de 2026, 1:23 p. m.
La protección animal está en la agenda de los aspirantes a ocupar un cargo público.
La protección animal está en la agenda de los aspirantes a ocupar un cargo público. Foto: Gobernación de Córdoba

El maltrato animal ha sido un tema que ha causado gran preocupación a nivel global y, por supuesto, en Colombia. Es por eso que la importancia de estas cuestiones en la política se considera fundamental, para poder contar con un marco legal que contribuya a la protección de los animales.

En redes sociales circulan miles de videos que dejan en evidencia las condiciones precarias en las que tienen que vivir ciertos animales. También se difunden imágenes donde las mascotas son cruelmente maltratadas de forma física.

Los participantes del IV Foro Nacional: la protección animal en el Congreso de la República de Colombia. Foto: Protección Animal Javeriana

Esto, a su vez, provoca impotencia en las personas que defienden el bienestar animal. En consonancia con eso, el Grupo de Protección Animal de la Universidad Javeriana, junto con el Observatorio Animalista, ha decidido organizar el IV Foro Nacional: la protección animal en el Congreso de la República.

Este tendrá lugar el día jueves 19 de febrero, en el auditorio Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana, a las 6:00 p. m.; sin embargo, se podrá ingresar al recinto a partir de las 5:30 p. m.

En este espacio harán presencia distintos aspirantes al Congreso de la República para que puedan exponer sus propuestas en torno a la protección animal.

De acuerdo con el comunicado de prensa divulgado por los organizadores del foro, “el objetivo central del foro es analizar las acciones y reformas legislativas que requiere Colombia para garantizar una protección efectiva de los animales, así como debatir el papel que deberá asumir el próximo Congreso en relación con este tema”.

Plenaria
Aspirantes al Congreso plantean sus propuestas en materia de protección animal. Foto: COLPRENSA

También en este evento habrá espacio para hablar acerca de las diferentes acciones que se emprendieron en el Congreso en los últimos cuatro años para la protección animal, llegando a convertirse algunas de estas iniciativas en leyes de la República.

Este tipo de espacios también permite la visibilización de propuestas que son importantes para los electores y que se configuran como un factor clave a la hora de elegir a los nuevos congresistas.

Las propuestas que podrán presentar los candidatos giran en torno a seis ejes fundamentales: animales utilizados en espectáculos, animales domésticos en contextos urbanos y rurales, protección y cuidado de los animales silvestres, animales utilizados para el trabajo, uso de animales en la investigación científica y uso de animales para la alimentación.

De acuerdo con la información oficial del evento, los candidatos que harían presencia son Francisco Castañeda, Nicolás Echeverry, Juan Sebastián Gómez, Natalia Goyeneche, Esmeralda Hernández, Jairo Hortúa, Juan Carlos Losada y Margarita Ramírez.

Este foro también será transmitido por el canal de YouTube del Observatorio Animalista.

