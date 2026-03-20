Historias de maltrato y esperanza: conoce a los perros que esperan una familia en Bogotá

Este sábado 21 de marzo de 2026 se llevará a cabo una jornada de adopción en Bogotá que busca brindar una nueva oportunidad a animales que han sido víctimas de maltrato, abandono e indiferencia.

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La actividad tendrá lugar en la tienda Animal’s La Esperanza, ubicada en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad, y se desarrollará en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer la historia de cinco perros que han sido rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y que actualmente están en busca de un hogar.

La iniciativa hace parte de las acciones que promueven la adopción responsable en la capital y contará con el acompañamiento de un equipo especializado, encargado de orientar a las personas interesadas en encontrar un animal de compañía acorde a sus condiciones y estilo de vida.

Desde la entidad se insiste en que la adopción es una decisión que debe ser asumida con responsabilidad por todos los miembros del hogar, teniendo en cuenta que implica compromiso a largo plazo, así como disponibilidad de tiempo, recursos, paciencia y dedicación para el proceso de adaptación del animal.

Entre los requisitos establecidos, la persona interesada debe ser mayor de edad y presentar copia de su documento de identidad, un recibo de servicio público y evidencias del lugar donde vivirá el animal. Además, deberá participar en un proceso de entrevista y recibir recomendaciones por parte del equipo de adopciones.

En el caso de quienes opten por adoptar un gato, será necesario llevar un guacal o morral especializado para su traslado. Por su parte, quienes adopten un perro deberán contar con correa y pechera, y en caso de tratarse de un animal de manejo especial, también será obligatorio el uso de bozal y experiencia previa en su cuidado.

Un espacio para darles un hogar a animales rescatados. Foto: Getty Images

Esta jornada representa una oportunidad para que más ciudadanos se vinculen a procesos de adopción responsable y contribuyan al bienestar de animales que buscan una segunda oportunidad en un entorno familiar.

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Además, este tipo de espacios también busca generar conciencia sobre la tenencia responsable de animales y la importancia de optar por la adopción como una alternativa frente a la compra, promoviendo así una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los animales en la ciudad.