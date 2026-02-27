El pasado 12 de febrero, los habitantes de Ciudad Bolívar se indignaron al evidenciar cómo cuatro hombres atacaron vilmente a Scar, un perro sin hogar, intentando causarle la muerte. Los videos difundidos en redes sociales mostraron golpes con palo, heridas con arma blanca y un machetazo en la cabeza del animal.

Aunque parecía que Scar ya tenía un destino fatal, gracias al llamado de un ciudadano, la Institución Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) reaccionó rápidamente y trasladó al animal a un centro en el que recibiría atención médica. Desde la entidad, se resaltó el trabajo de proteccionistas y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

IDPYBA reveló que su estado era crítico, la respiración era inestable y el cuerpo estaba comprometido. El diagnóstico médico oficial confirmó la gravedad: trauma craneoencefálico con herida perforante en el cráneo, hemorragia en el ojo y en cavidad oral, y con dificultad severa para respirar.

El riesgo de mortalidad era muy alto; cada minuto fue decisivo en las primeras horas. Sin embargo, el equipo médico veterinario logró estabilizarlo y lo sometió inmediatamente a una cirugía de osteosíntesis para reconstruir su mandíbula fracturada.

Scar en recuperación. Foto: Composición SEMANA | Idpyba

La institución aseguró que, en el proceso de recuperación de Scar, hubo días en los que la esperanza decaía y, por el complicado estado de salud del animal, las horas eran cada vez más largas.

Con el acompañamiento de la IDPYBA, Scar logró huir de la muerte y desde la Alcaldía de Bogotá se asegura que ha superado varias de sus afectaciones; no obstante, continúa bajo observación, rodeado de profesionales que no solamente aportan conocimiento científico, sino también cuidados y compasión.

Scar ya da los primeros pasos tras su recuperación. Foto: Composición SEMANA | IDPYBA

Según lo reveló la entidad estatal, en el momento en que se encuentre totalmente recuperado, Scar será incluido en el programa de adopciones del IDPYBA, para que, desde allí, pueda encontrar una familia que lo cuide y le dé la oportunidad de empezar una nueva vida.

Esta historia no es solo la de un sobreviviente; es también la prueba de que la denuncia, la acción institucional y el trabajo comprometido pueden transformar la tragedia en esperanza. La Alcaldía de Bogotá advirtió que este caso no quedará impune.

El IDPYBA recopiló y documentó todas las pruebas necesarias, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades penales a que haya lugar, garantizando que se aplique todo el peso de la ley.