Patrullero en Cali fue imputado por quedarse con dinero de víctima que murió en el terremoto

Un dinero que debía permanecer bajo custodia de las autoridades habría terminado en la vivienda de un patrullero de la Policía Nacional. Se trata de $11.650.000 que pertenecían a una mujer fallecida durante el terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto de 2026 y que, según la investigación, el uniformado habría llevado a su casa y utilizado parcialmente.

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El caso llegó a la justicia penal militar. El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía 2211 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado imputó al policía los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. El patrullero no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el dinero fue encontrado entre los escombros que dejó la emergencia. El uniformado lo recibió bajo custodia e incluso elaboró un acta de incautación para dejar constancia del procedimiento.

Sin embargo, lo que ocurrió después es el centro del proceso. Según la Fiscalía, el patrullero habría omitido informar el hallazgo a las autoridades competentes y trasladó los $11.650.000 hasta su residencia, donde presuntamente dispuso de una parte de los recursos.

La suma pertenecía a una mujer que perdió la vida durante el terremoto. Por eso, la investigación busca establecer la responsabilidad del funcionario frente al manejo del dinero que había recibido en cumplimiento de sus funciones.

Demoliciones de los edificios Guadalupe y Molino Rojo en el sur de Cali. Foto: Bernardo Peña/El País

Demoliciones de los edificios Guadalupe y Molino Rojo en el sur de Cali. Foto: Bernardo Peña/El País

Los delitos que enfrenta el uniformado

La imputación se realizó ante el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, que avaló los cargos formulados por la Fiscalía.

El primero, peculado por apropiación, está relacionado con la presunta utilización o apropiación de bienes que un servidor público tiene bajo su administración o custodia debido a sus funciones. El segundo, prevaricato por omisión, corresponde a la presunta omisión de actuaciones que hacen parte de las obligaciones legales de un funcionario.

Aunque el juez avaló la imputación, esto no significa que exista una condena. El patrullero rechazó los señalamientos y deberá responder dentro del proceso judicial, en el que se tendrá que establecer su responsabilidad por lo ocurrido con el dinero.