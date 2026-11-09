Fundación Jeison Aristizábal celebrará 25 años con una cena solidaria para financiar becas universitarias en Cali

La educación como herramienta de inclusión y transformación social será el eje de una nueva apuesta solidaria en Cali. La Fundación Jeison Aristizábal - Asodisvalle realizará su segunda cena solidaria el próximo 11 de noviembre, en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria, con el propósito de recaudar recursos para financiar becas universitarias destinadas a jóvenes con discapacidad.

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El encuentro se llevará a cabo a las 7:00 de la noche en el Hotel Dann Carlton y convocará a empresas, organizaciones, aliados estratégicos y ciudadanos que quieran contribuir a fortalecer las oportunidades de formación profesional de esta población.

Los recursos obtenidos durante la jornada estarán destinados a apoyar las becas de los beneficiarios que adelantan sus estudios en la Fundación Universitaria Jeison Aristizábal, institución que el boletín identifica como la primera universidad de Latinoamérica dirigida a jóvenes con discapacidad.

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La iniciativa busca responder a uno de los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad: acceder a oportunidades educativas que les permitan desarrollar sus capacidades, alcanzar metas profesionales y construir proyectos de vida con mayores posibilidades de autonomía e inclusión.

25 años transformando vidas

La cena también será un espacio para reconocer la trayectoria de la Fundación Jeison Aristizábal y agradecer a las empresas, organizaciones y personas que han respaldado su trabajo durante estos 25 años.

Entre sus benefactores se encuentran Banco de Occidente, Argos, Carvajal, Banco W y Sidoc, además de artistas y otras compañías que se han vinculado a sus iniciativas sociales.

La organización busca que esta celebración se convierta en una oportunidad para ampliar la red de aliados y fortalecer los programas dirigidos a niños, niñas y adultos con discapacidad, así como a sus familias.

Bajo el mensaje ‘¡Únete, cada mesa suma una beca!’, la Fundación hizo un llamado al sector empresarial y a la ciudadanía para participar en el encuentro y contribuir a la financiación de la educación universitaria de sus beneficiarios.

La segunda Cena Solidaria se realizará el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Hotel Dann Carlton de Cali.

Las personas y empresas interesadas en conocer cómo vincularse pueden comunicarse al celular 318 335 4195 o escribir al correo fundacionjeisonaristizabal@gmail.com.