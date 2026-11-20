El presidente Abelardo De La Espriella recibirá del 20 al 22 de diciembre a la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. SEMANA conoció el listado de parlamentarios que asistirán al encuentro con el mandatario y uno de ellos llama la atención: Álvaro Sebastián Kruis, un reconocido político neerlandés nacido en Medellín, quien forma parte del Parlamento Europeo desde julio de 2024.

Nació en 1989 y sus padres biológicos vivían en las calles de la capital paisa, como él lo cuenta. A sus 9 meses llegó a los Países Bajos. “Quiero construir un puente entre Colombia, los Países Bajos y la Unión Europea, porque creo que es bueno nunca olvidar de dónde viene uno”, le dijo a este medio.