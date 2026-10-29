Cancillería informó sobre 256 colombianos fallecidos y 973 desaparecidos en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con corte al 29 de octubre de 2026, ha recibido reportes de 256 colombianos fallecidos y 973 desaparecidos en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Las cifras, que corresponden a información recibida a través de los canales diplomáticos y consulares, están sujetas a actualización.

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De acuerdo con el comunicado, de los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 casos han sido reportados desde Ucrania y 297 desde Rusia.

La Cancillería también señaló que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto. De ese total, 1.013 están asociadas con casos vinculados a Rusia y 914, con Ucrania.

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Soldado colombiano estaría perdido en la guerra con Ucrania. Foto: SEMANA

A través del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, y de las misiones diplomáticas y consulares, el Gobierno adelanta seguimiento a los casos, mantiene comunicación con las familias y realiza las gestiones correspondientes.

“Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias”, afirmó Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

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En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 65.ª Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado ucraniano prepara un dron para lanzarlo hacia posiciones rusas en la región de Zaporiyia. Foto: Ukrainian 65 Mechanized brigade

El funcionario reiteró que el Gobierno colombiano no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos para intervenir en conflictos armados internacionales. Además, indicó que Colombia ha solicitado formalmente a las autoridades de Rusia y Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas.

La entidad hizo un llamado a los colombianos para extremar precauciones frente a ofertas laborales en el exterior, especialmente las relacionadas con actividades militares, de seguridad o apoyo operativo, y verificar las condiciones y los riesgos antes de asumir cualquier compromiso.

Los manifestantes llevan pancartas durante una protesta contra la guerra frente a la Cancillería, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, autorizara una operación militar en el este de Ucrania, en Berlín, Alemania. Foto: REUTERS

La Cancillería recordó que no tiene competencia para anular contratos suscritos entre particulares y fuerzas armadas extranjeras, aunque continúa adelantando acciones de prevención e información sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas.