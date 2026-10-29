Política

Abelardo De La Espriella destapó promesa que hizo a soldados heridos en inesperada visita al Hospital Militar

El mandatario colombiano expresó que “el sacrificio de nuestros valientes militares es sagrado para la patria”.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 5:32 p. m.
Abelardo De La Espriella en el Hospital Militar.
Abelardo De La Espriella en el Hospital Militar. Foto: Pantallazos video publicado por Abelardo De La Espriella

Esta semana, el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, sorprendió a los soldados heridos en combate al visitarlos en el Hospital Militar, pese a que esa actividad no estaba contemplada en su agenda oficial.

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De La Espriella entró a varias de las habitaciones en las que se recuperan los uniformados, que han recibido lesiones en el cumplimiento de su deber.

Este jueves 29 de octubre, a través de su cuenta personal de X, dio a conocer los detalles de una promesa que hizo a los soldados heridos.

“¡EL SACRIFICIO DE NUESTROS VALIENTES MILITARES ES SAGRADO PARA LA PATRIA! En mi visita al Hospital Militar tuve el honor de acompañar a nuestros héroes heridos en cumplimiento del deber. Hombres que han entregado tanto por Colombia y que, incluso frente a la adversidad, siguen demostrando una fortaleza, una disciplina y un amor por la patria admirables”, anotó el presidente De La Espriella.

Sumado a lo anterior, expresó en el mensaje: “Cada herida representa una historia de valor, entrega y sacrificio que Colombia jamás puede olvidar”.

“Como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, mi compromiso con ellos y sus familias es inquebrantable: no dejarlos solos, garantizarles una atención digna, acompañar su recuperación y honrar su sacrificio con hechos, no solo con palabras”, recalcó el jefe de Estado.

También anotó: “A nuestros héroes les digo: ¡LA PATRIA LES DEBE GRATITUD ETERNA! Su sacrificio nunca será olvidado y su bienestar siempre será una prioridad”.

Sumado a ello, este mismo jueves, pero en horas de la mañana, el mandatario decidió condecorar a los cuerpos militares y de Policía que durante las últimas semanas han llevado a cabo las operaciones para dar con el paradero tanto de estructuras como de criminales que azotaban varias zonas del país.

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“Sobre los hombros de estos hombres y mujeres recae una responsabilidad histórica: proteger la Nación, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad de los colombianos. El generalato tiene el deber de liderar con honor, firmeza y ejemplo a quienes han jurado defender la patria, siempre bajo el mandato de la Constitución y la ley”, manifestó el mandatario.