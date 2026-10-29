Julio César Triana acusa al Pacto Histórico de hundir siete actos legislativos en la Comisión Primera de la Cámara

Julio César Triana, representante a la Cámara, cuestionó al Pacto Histórico y a otros sectores políticos por el hundimiento de siete actos legislativos que, según denunció, se quedaron sin posibilidad de continuar su trámite en la Comisión Primera de la Cámara por el retiro de congresistas que habría afectado el cuórum.
¡Que quede constancia! 🚨— Julio César Triana (@TrianaCongreso) October 29, 2026
Hoy, en la Comisión Primera de la Cámara, se hundieron 7 actos legislativos por culpa del Pacto Histórico. Se retiraron del recinto para romper el quórum en una penosa jugadita para hundir el proyecto de nuestra colega @CarolBordaA y @DavidGerardoC.… pic.twitter.com/J5HCObNbpo
“Hoy, la oposición en Colombia, el Pacto Histórico y algunos sectores que se disfrazan de opositores demostraron su incapacidad para debatir, y las peores jugaditas para hundir los actos legislativos que no son de origen de ellos”, afirmó Triana.
La sesión de este jueves, 29 de octubre, era clave para avanzar en la discusión de las iniciativas, cuyo trámite debía continuar dentro de los tiempos legislativos. El congresista sostuvo que la decisión de retirarse del recinto impidió que los proyectos siguieran adelante.
El representante Julio César Triana denunció que el Pacto Histórico rompió el quórum en la Comisión Primera de la Cámara, lo que hundió siete actos legislativos clave. Según el congresista, fue una maniobra para bloquear las iniciativas que no le agradan a la oposición. pic.twitter.com/gvHzpUtSjR— Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026
Entre las iniciativas incluidas en el orden del día figuraban reformas constitucionales sobre la protección de la vida humana desde la fecundación y el reconocimiento del ser humano en gestación como sujeto de especial protección; la declaración de Villa de Leyva como distrito especial, turístico, histórico y cultural; y restricciones al llamamiento a reemplazo de congresistas por faltas absolutas dentro de los 30 días anteriores al final del periodo constitucional.
También estaban los proyectos para establecer límites a la nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia de la República y para crear una circunscripción especial en la Cámara de Representantes que promueva la participación política de la población campesina.
Triana cuestionó, además, lo que consideró una contradicción política. Según señaló, algunos de los sectores que se retiraron habían impulsado otras reformas constitucionales que sí recibieron respaldo de diferentes bancadas.
“Fue la misma que lideró dos actos legislativos que todos les aprobamos, uno para regular y validar el derecho fundamental al agua y otro que busca atender a los cuidadores como un derecho fundamental”, manifestó.
El representante insistió en que el retiro de los congresistas evidenciaría, a su juicio, una falta de disposición para discutir las iniciativas. “Este tipo de jugaditas lo que hacen es demostrar que les da miedo el debate y por eso recurren a las estrategias”, concluyó.