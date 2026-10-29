Skandia apuesta por convertir el ahorro en inversión para Colombia

Ahorrar para comprar una vivienda, pagar la educación de los hijos o tener una vejez más tranquila son algunas de las metas financieras con las que sueñan muchas familias. Sin embargo, lograrlo no solo depende de tener unos buenos ingresos, también es necesario aprender a administrar el dinero, planear a largo plazo y tomar decisiones que permitan construir un buen patrimonio.

Con el objetivo de acompañar a miles de colombianos en este proceso, Skandia ha consolidado un portafolio de productos y servicios con los que hoy administra más de 51 billones de pesos de 315.000 clientes, que han encontrado en la compañía diferentes alternativas para ahorrar, invertir y avanzar hacia sus objetivos financieros.

Tras más de 70 años de presencia en Colombia, el grupo cuenta actualmente con cerca de 1.600 asesores financieros que trabajan todos los días para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas, así como para diversificar y mantener la perspectiva de sus objetivos cuando cambian las condiciones del mercado.

“Nuestra misión es ser una plataforma integral de gestión patrimonial de fácil acceso que elimine las fricciones y las brechas que usualmente encuentran los colombianos para invertir. Para ello contamos con una red de asesoría dedicada a acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de sus objetivos de inversión. El punto de partida es entender qué quiere lograr cada persona y en cuánto tiempo. Con esa información, la ayudamos a construir una ruta de ahorro e inversión acorde con su capacidad, su horizonte y el riesgo que está dispuesta a asumir”, explicó Santiago García, CEO de Skandia Colombia.

Santiago García, CEO de Skandia Colombia. Foto: Suministrada / API

Sin embargo, para que más personas puedan aprovechar y sacar beneficio de estos productos necesitan entender el mercado, las alternativas y tener la capacidad de decidir. Por eso, la educación financiera es otro de los pilares de Skandia, ya que “permite que el ahorro responda a un propósito y que las personas evalúen oportunidades y riesgos con mejores herramientas”.

Entre esas herramientas sobresale Skandia Channel, una plataforma con más de 25 cursos virtuales sobre finanzas personales, inversión, impuestos y liderazgo, que desde 2023 hasta hoy ha llegado a más de 15.200 usuarios. También está Womento, una comunidad que ofrece herramientas, cursos y guías que buscan cerrar las brechas de conocimiento y participación de las mujeres en las decisiones financieras.

Nuevas alternativas para los colombianos

En un entorno marcado por la volatilidad de los mercados y la digitalización de los servicios financieros, contar con más alternativas de inversión que permitan diversificar el portafolio no solo representa una ventaja, sino también una oportunidad para que los colombianos puedan tomar mejores decisiones sobre el manejo de su dinero.

En este sentido, Skandia cuenta con más de 50 portafolios que combinan renta fija, renta variable e inversiones alternativas; así como CAT con plazo y rentabilidad objetivo definidos; acceso a mercados internacionales mediante ETF y gestores globales, como BCP Advisors LLC.

“La diversificación internacional permite complementar las inversiones locales según las necesidades de cada cliente, ya que el propósito es que más colombianos puedan construir un portafolio diversificado de acuerdo con su perfil y sus metas, y acceder a alternativas que antes estaban al alcance de un grupo más reducido”, afirmó Santiago García, CEO de Skandia Colombia.

Sin embargo, en un panorama económico marcado por las altas tasas de interés y la incertidumbre, uno de los principales desafíos es proteger los recursos de los inversionistas. Para ello, Skandia cuenta con equipos especializados que analizan las condiciones del mercado y ajustan la composición de los portafolios que administra, distribuyendo los recursos entre diferentes activos, monedas y mercados para reducir la exposición a los riesgos y aprovechar las oportunidades de inversión.

Nuevas formas de invertir

Además de ayudar a las personas a cumplir sus metas financieras, otro de los objetivos de Skandia es que estos recursos también contribuyan al desarrollo económico del país, por lo que han impulsado herramientas tecnológicas y alianzas estratégicas para canalizar capital hacia empresas, proyectos de vivienda y negocios que necesitan financiación.

Entre ellas se encuentran acuerdos con Accial Capital y Duppla, con los que desarrolló, respectivamente, el fondo Impacto —un fondo de capital privado que invierte en compañías fintech de crédito en Colombia, México y otros países de América Latina— y Skandia Urbano.

El fondo Impacto, a través de la financiación de fintechs en América Latina, ha contribuido a hacer posibles desembolsos a terceros por más de 226 millones de dólares, de los cuales 41,6 millones se destinaron a mujeres y 79,7 millones a pymes. Además de ampliar las posibilidades de financiación para personas y negocios que enfrentan barreras de acceso al crédito, este fondo ha generado una rentabilidad efectiva anual de 13,94 por ciento para los inversionistas. De esta forma, Skandia se posiciona como ese articulador entre el crecimiento de las fintechs en la región y el desarrollo económico de miles de personas y pequeñas empresas.

Mientras que el fondo Skandia Urbano invierte en el modelo Rent to Own operado por Duppla, modelo que permite crear una ruta gradual hacia la vivienda propia mediante un sistema de arriendo con promesa de compra. De esta manera, la holding entrega alternativas de inversión atractivas para sus inversionistas, mientras apoya un modelo que permite a cientos de familias acceder a Vivienda propia.

“Para Skandia construir país empieza por ayudar a las personas a convertir su ahorro en una inversión para su futuro. Cuando esos recursos se canalizan hacia empresas, vivienda y proyectos productivos, también pueden abrir oportunidades para otros”, puntualizó García.

Todo este proceso de innovación fiduciaria ha permitido que los activos de los fondos de inversión colectiva de la compañía crecieran 51,84 por ciento en lo corrido del año, el mayor crecimiento entre las 18 fiduciarias del reporte de Asofiduciarias para este año.

Metas para 2027

“En 2027 queremos profundizar esa conexión entre el ahorro, las metas de las personas y las oportunidades de financiación. Vamos a seguir siendo la empresa que ayuda a los colombianos a vivir la vida que quieren y no la que les tocó, mientras le apostamos al crecimiento del país y su tejido empresarial”, destacó García, que el próximo año le apuntará a ampliar Skandia Cash, Fidu as a Service y Skandia Urbano, entre otras iniciativas de inversión y soluciones financieras para sus clientes.

De igual manera, se prevén nuevos lanzamientos, una meta más ambiciosa en activos administrados y seguir acompañando a los afiliados frente a los cambios en el sistema pensional.

Con más de 70 años de presencia en Colombia, “entendemos que construir país es un trabajo de largo plazo. Para Skandia, significa ayudar a que el esfuerzo de ahorrar se convierta en posibilidades concretas: avanzar hacia una meta personal y contribuir, mediante la inversión, a que otros también puedan progresar”, concluyó el directivo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Skandia