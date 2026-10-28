Los híbridos ganan terreno en Colombia: la Hyundai Tucson combina potencia, eficiencia y comodidad

Los beneficios tributarios, el ahorro de combustible y una mayor apuesta por la sostenibilidad siguen impulsando las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia. De acuerdo con la ANDI y Fenalco, durante el mes de septiembre se matricularon cerca de 32.000 vehículos livianos, de los cuales 17.144 unidades tienen algún tipo de electrificación.

Las cifras, además de confirmar un cambio de preferencias por opciones más sostenibles, hablan también de una evolución en las expectativas de los compradores: mayor desempeño, seguridad, comodidad y tecnología. En este escenario, la Hyundai Tucson Híbrida ofrece lo mejor de ambos mundos: combina un sistema eléctrico con uno de combustión para optimizar el consumo de combustible y brindar una respuesta eficiente y versátil.

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En este segmento, la Hyundai Tucson híbrida se destaca por sus ventajas. La nueva SUV de la automotriz surcoreana, que combina un motor de gasolina turbo de 1,6 litros con uno eléctrico, alcanza una potencia de 231 caballos de fuerza y un torque de 367 Nm. Esta configuración busca ofrecer una buena respuesta tanto en los desplazamientos urbanos como en los viajes por carretera, con la ventaja de que su batería no necesita conectarse a una fuente eléctrica.

Su tecnología híbrida fue respaldada por resultados destacados en las pruebas de consumo de Cesvi Colombia, donde registró hasta 86 kilómetros por galón, reafirmando así su propuesta de eficiencia para el uso diario.

Desde su versión de entrada incorpora cinco asistentes avanzados a la conducción Hyundai SmartSense, además de seis airbags. Foto: Hyundai - API

Esta característica es de gran relevancia, ya que otros modelos del mercado requieren conectarse a una fuente externa de energía; sin embargo, la Hyundai Tucson híbrida recarga su batería mediante el funcionamiento del vehículo y la recuperación de energía durante la desaceleración y el frenado, lo que permite aprovechar la asistencia del motor eléctrico.

Más allá del desempeño y el consumo de combustible, la seguridad es otro de los grandes atributos de esta SUV. Desde su versión de entrada incorpora cinco asistentes avanzados a la conducción Hyundai SmartSense, además de seis airbags, ofreciendo tecnologías que ayudan a mantener el vehículo en su carril, detectar posibles colisiones frontales y monitorear la presencia de otros vehículos en los puntos ciegos, brindando mayor tranquilidad y confianza en cada trayecto.

La Tucson híbrida en Colombia se comercializa en tres versiones, que incluyen la Premium 4x2, Limited 4x2 y Limited 4x4. Foto: Hyundai - API

En materia de diseño, la Tucson híbrida incorpora un sistema de iluminación LED y rines de aleación bitono de 18 o 19 pulgadas, según la versión. A esto se suma un interior pensado para la comodidad de los ocupantes, con materiales que ayudan a reducir el ruido y las vibraciones, así como un baúl de 582 litros que ofrece espacio para el equipaje y objetos de uso diario.

En cuanto a comodidad y conectividad, estos modelos ofrecen, según la versión, pantallas de hasta 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico para celulares, climatización automática de doble zona, apertura eléctrica del baúl y, algunas versiones, incorporan cámara de visión de 360 grados, que, en conjunto, complementan la experiencia de conducción y el confort de los pasajeros.

En materia de diseño, la Tucson híbrida incorpora un sistema de iluminación LED y rines de aleación bitono de 18 o 19 pulgadas, según la versión. Foto: Hyundai - API

Un respaldo sin precedentes

Para quienes están considerando adquirir este vehículo, la Tucson híbrida en Colombia se comercializa en tres versiones, que incluyen la Premium 4x2, Limited 4x2 y Limited 4x4, y ofrecen distintas alternativas de tracción, tecnología y sistemas de asistencia a la conducción.

Su baúl de 582 litros ofrece espacio para el equipaje y objetos de uso diario. Foto: Hyundai - API

Sin importar el modelo, uno de los principales diferenciales de la Hyundai Tucson híbrida es su garantía de 10 años o 180.000 kilómetros, una cobertura sin precedentes para la marca en Colombia que refuerza su apuesta por la calidad, la confiabilidad y la durabilidad de sus vehículos. Más allá de los avances tecnológicos y de eficiencia, este respaldo busca ofrecerles a los conductores colombianos una mayor tranquilidad durante los años de uso.

Esta SUV cuenta con un interior pensado para la comodidad de los ocupantes, con materiales que ayudan a reducir el ruido y las vibraciones. Foto: Hyundai - API

Para conocer todas las características, beneficios y garantías de la Tucson, los interesados pueden consultar las alternativas disponibles en la página web o en la red de concesionarios Hyundai, y programar una prueba de manejo para conocer sus ventajas de primera mano.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Hyundai.