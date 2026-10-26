Ochenta años en Barranquilla: la apuesta de Alianza Team por Colombia

Barranquilla, donde todo comenzó:

Barranquilla es el origen de esta historia. A lo largo de los años, la ciudad se consolidó como un lugar clave para el surgimiento y crecimiento de las empresas por razones tan variadas como la conectividad que ofrece con el resto del mundo y su creciente capacidad industrial.

Alianza Team es parte de ese impulso con una historia que empezó a escribirse hace 80 años. En 1946 se constituyó en Barranquilla la Fábrica de Grasas y Aceites Vegetales, conocida como Fagrave S. A. Más de cinco décadas después, en 1999, seis de las empresas más importantes del sector, incluida Fagrave, unieron sus capacidades, experiencia y conocimiento para conformar la alianza empresarial que hoy conocemos como Alianza Team. Desde entonces, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma industrial B2B de referencia en el sector de alimentos, que desarrolla soluciones basadas en lípidos, nutrición y panadería para otras empresas de la industria. Actualmente, cuenta con plantas en Barranquilla, Bogotá y Buga, donde trabajan 1.440 colaboradores, y una red de 877 proveedores nacionales. Su apuesta por la innovación y la sostenibilidad también ha sido reconocida internacionalmente: en 2025, el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global volvió a incluirla entre las empresas más sostenibles del mundo en la industria de alimentos.

Ese oficio industrial sigue en el centro de la operación. Desde Barranquilla, Alianza Team desarrolla soluciones basadas en lípidos y nutrición para la industria de alimentos y acompaña a sus clientes como aliados en la creación y mejora de sus productos, en Colombia y en distintos mercados. La planta también da vida a marcas como Aceite Z y Jabón Oro, presentes en la memoria de varias generaciones de familias colombianas.

La ubicación jugó a su favor, pues Barranquilla es un punto de conexión con el Caribe y con mercados nacionales e internacionales, gracias a su infraestructura portuaria, aeroportuaria y logística. Para una compañía que hoy tiene operaciones en Colombia, México, Chile y Estados Unidos, atiende clientes en 19 países y exporta a ocho mercados clave de América y el Caribe. Esa condición convirtió a la ciudad en una plataforma para el negocio.

Una operación industrial de estas dimensiones se construye también con su gente. En la planta de Barranquilla hay generaciones de colaboradores que han aprendido el oficio, asumido nuevas responsabilidades y llegado a posiciones de liderazgo dentro de la organización.

Un barrio, una comunidad, que crece con la planta:

Esta historia también se ha extendido al barrio que alberga la planta. La relación con Barrio Abajo llevó a Alianza Team a desarrollar programas pensados para impactar positivamente su entorno, y sostenerse en el tiempo.

Uno de los casos es Familias Emprendedoras, que acompaña a mujeres de la comunidad en el fortalecimiento de sus emprendimientos. Gracias al programa, el 71 por ciento de las participantes vio un impacto positivo en su independencia financiera. De ese proceso nació Sabor Bajero, la vitrina gastronómica de las matronas de Barrio Abajo, que en 16 ediciones ha generado ventas, para sus participantes, superiores a 500 millones de pesos y por la que Alianza Team recibió en 2025 el Premio Dejando Huella del Foro de Presidentes. A estas iniciativas se suman Construyendo Futuro, que brinda formación integral certificada por el SENA para fortalecer las oportunidades laborales de los jóvenes, e Infancia con Bienestar, que promueve hábitos saludables y el desarrollo integral de niños entre los 7 y 9 años de comunidades vecinas.

Ese modelo de intervención social nació escuchando a los barrios vecinos de las plantas de Barranquilla, Bogotá y Buga, y hoy muestra resultados medibles. Entre 2022 y 2025, los programas de prosperidad compartida de la compañía apoyaron más de 200 emprendimientos y generaron más de 2.200 millones de pesos en ingresos para participantes en eventos y ferias. En ese periodo, 180 jóvenes recibieron formación técnica en el SENA, 94 jóvenes en condición de vulnerabilidad accedieron a un empleo y 298 mujeres fueron capacitadas en marketing, finanzas, buenas prácticas de manufactura y cocina.

El Museo a Cielo Abierto es un caso de recuperación del patrimonio y el espacio público en Barranquilla. El proyecto transformó un entorno que durante más de dos décadas enfrentó ocupación informal, inseguridad y deterioro ambiental. Hoy son 46.000 metros cuadrados recuperados junto a la planta y 54 murales diseñados de la mano de la Fundación TIERRA SOS , la comunidad, los artistas locales y otras empresas.

La sostenibilidad también se mide en la operación. En su reporte de 2025, Alianza Team registró que 100 por ciento de la energía eléctrica utilizada a nivel corporativo provino de fuentes renovables, respaldada con certificados internacionales I-REC. También alcanzó una recirculación de 22 por ciento del agua utilizada en sus procesos, una meta que tenía prevista para 2030, además de avances en reducción de residuos, descarbonización y abastecimiento responsable.

La innovación es parte central de esa apuesta. En 2025, la compañía destinó el equivalente a 6,1 por ciento de sus ventas a investigación, desarrollo e innovación, orientados a plantear, junto con sus clientes, mejores soluciones frente a desafíos nutricionales, ambientales y económicos.

Para Alianza Team, el reto hacia adelante es que el crecimiento empresarial siga acompañado de innovación, desarrollo de talento y una gestión responsable de los recursos y de su cadena de valor. En esa visión, la sostenibilidad es la manera de hacer negocio y de generar valor para su gente, las comunidades y el planeta. Ochenta años después de que comenzara su historia industrial en Barranquilla, así construye país Alianza Team.

*Contenido elaborado con el apoyo de Alianza Team