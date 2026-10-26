Llega AIFI26 Colombia, el encuentro para hablar de IA y transformación digital del sistema financiero

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las entidades financieras gestionan sus operaciones, evalúan riesgos y se relacionan con sus clientes. Sin embargo, el reto para la industria va más allá de incorporar nuevas herramientas. La pregunta es cómo llevar esta tecnología a una escala mayor, convertirla en resultados concretos y aprovechar su potencial para transformar los modelos de negocio.

Esta discusión reunirá a líderes del sector financiero y tecnológico en AIFI26 Colombia, un encuentro que se realizará el próximo 27 de octubre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. La agenda incluirá experiencias de implementación, avances tecnológicos y desafíos que marcarán el rumbo de la banca y las fintech en América Latina.

Uno de los temas centrales será la evolución de los agentes de inteligencia artificial, sistemas capaces de analizar información, tomar decisiones y ejecutar tareas. Sus aplicaciones abren nuevas posibilidades para las operaciones financieras y la atención a los usuarios, al tiempo que plantean interrogantes sobre la manera en que cambiarán los servicios y la relación entre las empresas y sus clientes.

La conversación también abordará cómo podría evolucionar la banca hacia 2030 y qué ajustes necesitarán las organizaciones para responder a estas transformaciones. Para Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+ y miembro de la junta directiva de AI in LATAM, estos espacios permiten que las organizaciones conozcan experiencias de otros mercados y reconozcan oportunidades para avanzar en sus propios procesos de transformación.

Aunque la inteligencia artificial ha ganado terreno en el sector, explica, las entidades no se encuentran en el mismo nivel de implementación y madurez tecnológica. De ahí la importancia de compartir aprendizajes, identificar qué está funcionando y conocer los desafíos que otras compañías han enfrentado.

Nuevos modelos de negocio

Otro de los ejes de AIFI26 Colombia serán los pagos instantáneos y las oportunidades que surgen de la interoperabilidad entre sistemas. En Colombia, la conversación tendrá como referencia a Bre-B y los cambios que las transacciones en tiempo real pueden generar en el mercado, las billeteras digitales, las tarjetas y otros medios de pago.

La agenda también pondrá sobre la mesa los obstáculos para ampliar el uso de la inteligencia artificial en las entidades financieras. La seguridad, la arquitectura tecnológica, la gestión de datos y la disponibilidad de talento especializado son algunos de los factores que deben resolverse para superar la fase de los proyectos piloto y obtener resultados a mayor escala.

A estos desafíos se suman nuevas formas de interacción con los consumidores. Según Hernán Litvac, cofundador de icomm y miembro de la junta directiva de AI in LATAM, los sistemas de inteligencia artificial están abriendo posibilidades para acompañar procesos de compra, recomendar productos y ejecutar determinadas tareas. Para las entidades financieras, esto representa una oportunidad de integrar sus servicios en experiencias más ágiles y personalizadas.

Por eso, el encuentro también incluirá paneles sobre la evolución de las fintech, los nuevos modelos de comercio impulsados por agentes de inteligencia artificial y las perspectivas del sistema financiero hacia 2030.

Líderes del sector financiero estarán en Bogotá

La agenda contará con la participación de directivos y especialistas de distintas organizaciones. Entre los conferencistas y panelistas anunciados están Matías Laks, country manager de Rappi Colombia; Roxana Zamorano, CFO de Itaú Colombia; Sergio Rojas Munita, vicepresidente de Banca Minorista de BBVA; Diana Silva, gerente de Operaciones del Banco de Occidente; Martín Lovo, vicepresidente de Banca de Personas de Davivienda, y Edwin Zácipa, fundador y CEO de Latam Fintech Hub.

La participación de estas voces del sector financiero y fintech permitirá poner en común distintas perspectivas sobre los cambios tecnológicos, las oportunidades de negocio y las decisiones que deberán tomar las organizaciones para adaptarse a una industria en evolución.

Quienes quieran conocer estas tendencias, intercambiar experiencias con otros líderes y profundizar en los desafíos de la transformación financiera podrán consultar la programación completa y la información para participar en AIFI26 Colombia en www.colombia.aifi.lat

*Contenido elaborado con apoyo de AIFI26