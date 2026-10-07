Carolina Pineda: “Construir la comunidad antes que el producto”

Las empresas familiares fracturan a las familias. Esa fue la experiencia con la que creció al ver cómo la empresa de autopartes de sus padres resquebrajó varias relaciones en su entorno. La vida le demostraría lo contrario: junto con su esposo, Juan Pablo Zuluaga, creó Mis Propias Finanzas, en 2021, cuando en Colombia pocos hablaban de educación financiera en redes sociales.

Su innovación no partió de un producto, sino de una comunidad. “Construimos una red alrededor de un dolor compartido, antes de salir a vender un producto. Estábamos obsesionados con el problema”, explica refiriéndose a cómo, al inicio de su matrimonio, lidiaron con deudas y falta de planeación financiera. Fueron sus seguidores quienes les pidieron cursos formativos y luego una plataforma de inversión.

Hoy la empresa tiene 62 empleados; mientras su comunidad supera el millón de seguidores en Instagram y 480.000 en YouTube. En 2023, nació MPF Invest, su segunda empresa, que ha gestionado alrededor de 37 millones de dólares en inversiones, según cifras públicas.

Ese mismo propósito llevó a Pineda a escribir un libro infantil de finanzas, del que sus tres hijos fueron el focus group. Recientemente, lanzó con su esposo acompañamientos financieros personalizados. “Vamos cambiando de acuerdo con lo que nuestros seguidores nos van pidiendo”, precisa. Para Pineda, esa capacidad de transformarse es la verdadera innovación: “Mientras estemos enfocados en el problema, las formas de solucionarlo irán surgiendo”.