Bicicletas para llegar a la escuela y apoyo para tener vivienda propia: la apuesta social de GW

En la asamblea anual de GW, la reconocida marca colombiana de bicicletas de alto rendimiento, los logros financieros compartieron protagonismo con el impacto social. Entre los motivos de orgullo destacan los caballitos de acero donados a escuelas rurales, el apoyo alimentario a niños y ancianos a través de la fundación Saciar —el primer banco de alimentos de Colombia— y los subsidios de educación y vivienda para sus trabajadores.

Todo esto responde al compromiso constante de GW con sus cinco grupos de interés: colaboradores, clientes y proveedores, comunidades, medio ambiente y accionistas. Entre ellos se conforma un círculo transversal y sin jerarquías. “Ningún grupo es más relevante que el otro y cada decisión depende de una pregunta clave: ¿esto beneficia a todos los grupos de interés?”, afirmó Jorge Hernán Aristizábal, gerente general de GW.

De puertas para adentro, el pilar central es la compensación: la compañía cuenta con un salario mínimo propio, notablemente superior al estipulado por ley, dado que su fundador, sostenía que un hogar no puede sostenerse con el mínimo oficial.

A esto se suman auxilios educativos para empleados e hijos, y un esquema de ahorro programado mediante el cual, cumplidos cinco años de servicio, se otorga subsidio y crédito libre de intereses para la cuota inicial de vivienda. Esto responde a una convicción de fondo: “siempre se quiso que ningún colaborador se jubilara con la carga de pagar arriendo”, puntualizó Santiago Velásquez, gerente corporativo de GW.

Esta perspectiva de largo aliento también cobija a clientes y proveedores, construyendo relaciones duraderas basadas en la premisa del “gana-gana”. Aunque la mayor parte de la producción de bicicletas se ubica en Asia, GW impulsó alianzas con fabricantes locales para crear su línea textil deportiva y sostiene una planta de ensamblaje con más de 60 trabajadores. Sumado a ello, orienta e incluso asesora en temas fiscales a clientes que son exciclistas o mecánicos sin estudios superiores.

Compromiso y transformación comunitaria

A la fecha, la marca articula esfuerzos con más de diez fundaciones enfocadas en áreas de niñez, nutrición, vivienda y educación. Sobresalen el Hospital Infantil Santa Ana y la Corporación Correcaminos, con la cual puso en marcha A la Escuela en Bicicleta, programa diseñado para prevenir el abandono escolar en el campo facilitando bicicletas a “niños que requerían caminar entre 3 y 4 horas para llegar a sus escuelas”, explicó Aristizábal.

En dos años Explorando en Bici, otro de sus programas, registra más de 3.200 bicicletas distribuidas en 76 colegios de 12 departamentos, transformando la vida de 14.000 niños desde Murindó, Antioquia, hasta Punta Gallinas, La Guajira.

Y aunque el uso de la bicicleta beneficia la calidad del aire, GW decidió ampliar su impacto ambiental más allá de la recolección obligatoria de llantas y baterías. Por ello, adoptó medidas como disminuir el uso de tintas en cajas, emplear cintas biodegradables en competencias, calcular su huella de carbono y otorgar un incentivo económico diario al trabajador que llega en bici a la empresa.

Los salarios superiores al promedio, el respaldo social y las iniciativas sostenibles tienen un rasgo compartido: se respaldan con utilidades. Por ello, los accionistas representan el quinto pilar: reciben sus dividendos mientras respaldan con convicción la visión de la empresa, hoy que la compañía avanza hacia su tercera generación familiar y tras haber multiplicado por cuatro su personal en 15 años. Santiago Velásquez lo resume con precisión: “La empresa entendió que somos un medio y no un fin”.

*Contenido elaborado con el apoyo de GW Bicicletas.