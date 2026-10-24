De la fidelización a las ventas: la apuesta de Puntos Colombia para conectar a las marcas con más consumidores

Puntos Colombia entiende la lealtad como una herramienta para impulsar los objetivos de negocio. Acumular y redimir puede ser el principio de todo, pero detrás hay una plataforma que impulsa el crecimiento de las empresas. Un ecosistema que permite comunicar con precisión para llegar al cliente correcto y generar conversión, e incentivar para fortalecer la productividad.

Según estudios de la compañía, quienes redimen Puntos registran una frecuencia de compra hasta cinco veces mayor y un gasto promedio hasta siete veces superior frente a quienes no lo hacen. “En Puntos Colombia buscamos potenciar la conexión de las marcas con sus públicos de manera relevante, a partir de estrategias alineadas con sus objetivos de negocio”, explicó Steven Páez, Chief Product Officer de Puntos Colombia.

Conectando audiencias

Presente en uno de cada tres hogares colombianos y con cobertura en el 92 % del territorio nacional, Puntos Colombia conecta consumidores y marcas en más de 20 categorías. Esta interacción permite conocer sus hábitos e intereses, un diferencial para las empresas al momento de entender y conectar con sus audiencias.

A partir de este conocimiento, por medio de la línea de negocio Media desarrolla campañas multicanal y segmentadas, incluso para llegar a consumidores que aún no hacen parte de la base de clientes de una marca. Más allá de generar visibilidad, la data del ecosistema permite identificar audiencias afines y orientar los mensajes para generar conversión y resultados reales de negocio.

Así, las empresas no solo acceden a un canal de comunicación, sino al conocimiento construido a partir de las interacciones de millones de usuarios, ampliando sus posibilidades frente a esquemas que se limitan a la información de su propia base de clientes.

Potenciando el reconocimiento

Cualquier empresa puede crear estrategias para reconocer e incentivar a colaboradores, fuerzas comerciales, proveedores o aliados. El diferencial de Puntos Colombia está en integrar ese reconocimiento a un ecosistema presente en la vida cotidiana de millones de personas.

A través de la línea de negocio Incentivos, las organizaciones pueden entregar Puntos y cada beneficiario elegir cómo utilizarlos dentro de una amplia oferta de marcas, categorías y experiencias. Así, el reconocimiento se adapta a los intereses y preferencias de cada persona.

“Con Incentivos ayudamos a las empresas a reconocer y motivar a sus públicos estratégicos a través de una oferta de valor abierta y relevante para sus empleados, que contribuye a potenciar la productividad y el reconocimiento de los equipos”, agregó Páez.

De esta manera, el ecosistema de lealtad de Puntos Colombia se convierte en una herramienta de crecimiento: permite fidelizar clientes, comunicar con mayor precisión y ofrecer alternativas de reconocimiento a públicos estratégicos. Un portafolio que busca conectar con propósito y contribuir al cumplimiento de los objetivos de cada empresa.

*Contenido elaborado con el apoyo de Puntos Colombia.