Más allá del turismo, así contribuye On Vacation al desarrollo de las regiones

El turismo se ha convertido en uno de los motores económicos del país y de sus regiones durante los últimos años. Solo en 2025, cerca de 6,5 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia a disfrutar de su gastronomía, paisajes, climas, gente y una oferta hotelera que ha venido creciendo para responder a las necesidades de quienes buscan nuevas experiencias de viaje.

Sin embargo, para empresas como On Vacation, el impacto del turismo va mucho más allá de recibir visitantes. A través de su operación también ha contribuido a dinamizar las economías locales, generar empleo y abrir nuevas oportunidades de ingresos para las familias que habitan en estos destinos.

“Más que una cadena hotelera, On Vacation se ha convertido en una historia de transformación, oportunidades y esperanza para miles de familias colombianas. Una compañía que entendió que el verdadero valor del turismo no está solamente en llevar viajeros a un destino, sino en transformar la vida de quienes lo habitan”, destacaron desde la organización.

Laura Muñoz, presidente de On Vacation. Foto: Suministrada - API

Actualmente, su operación está representada en más de 35 hoteles con más de 4.000 habitaciones en donde su gran apuesta está en regiones como San Andrés, Amazonas, La Guajira, Santa Marta, en donde han logrado demostrar que el turismo puede convertirse en una herramienta para preservar la cultura y generar oportunidades.

Por ejemplo, en el corazón del Amazonas colombiano, Amazon, reconocido durante diez años consecutivos como el mejor hotel verde de Colombia en los World Travel Awards, representa mucho más que una experiencia de descanso frente a la majestuosidad del río Amazonas.

En este espacio, miembros de comunidades indígenas han encontrado oportunidades de formación y empleo, convirtiéndose en profesionales del turismo y embajadores de sus tradiciones. En el hotel se promueve la enseñanza de la lengua tikuna y se destinan espacios para que las comunidades comercialicen sus artesanías, llevando nuevos ingresos a sus hogares, explicaron desde On Vacation.

Otro ejemplo de este trabajo es La Guajira, en donde el Hotel Wayira Beach es una apuesta por mostrar la belleza de un territorio que durante años fue asociado principalmente a sus dificultades. Su arquitectura, inspirada en la riqueza cultural wayúu, convirtió el hotel en un homenaje a las tradiciones de la región; sin embargo, su mayor aporte está más allá de sus instalaciones, está en los empleos que genera, en los alimentos que compra a proveedores de la zona, en los transportadores que movilizan viajeros y en las comunidades que encuentran nuevas fuentes de ingresos.

On Vacation tiene operaración en más de 35 hoteles a nivel nacional. Foto: Suministrada - API

San Andrés, en donde todo comenzó

En 2002 empezó la historia de esta cadena hotelera, que con los años se ha convertido en una de las tres más grandes y queridas del país. En principio, su objetivo era democratizar el turismo y permitir que miles de colombianos pudieran conocer las maravillas de su propio país.

Hoy, esa misión se traduce en 5.500 empleos directos e indirectos, más de un millón de viajeros al año, una satisfacción del 97 por ciento entre sus clientes y una proyección de ingresos superiores a los 208 millones de dólares para 2026.

A esto se suma el logro de ser una empresa BIC, con una destacada calificación dentro del sector, más de 17 programas sociales y ambientales desarrollados sistemáticamente durante años y más de 3.000 familias beneficiadas por sus brigadas de salud. Que los ha llevado a tener premios en Colombia y latinoamerica además de un reconocimiento especial de super sociedades por su apuesta para construir país.

Brigadas de salud de On Vacation. Foto: Suministrada - API

“Sería injusto contar la historia de On Vacation únicamente a través de las cifras, porque detrás de cada habitación hay una familia, detrás de cada avión lleno hay oportunidades y detrás de cada viajero que descubre un destino hay una región que encuentra nuevas razones para crecer”, manifestó la empresa.

Por ejemplo, en la isla de San Andrés, en donde cuentan con cerca de 10 hoteles, el impacto se siente en las calles, los comercios, los restaurantes, los toures, y los vehículos que transportan turistas; no obstante, el compromiso va mucho más allá de llenar habitaciones.

A través de brigadas gratuitas de salud y programas comunitarios, la empresa busca mejorar la calidad de vida de los isleños. Uno de sus proyectos más humanos es un centro de tareas pensado para apoyar a madres cabeza de familia, donde sus hijos pueden permanecer en un entorno seguro, acompañados por profesionales y con alimentación mientras ellas trabajan

Finalmente, desde la cadena indicaron que aunque todo esto es extraordinario también lo es que una madre consiga su primer empleo formal, que un joven descubra quepuede construir su futuro sin abandonar su tierra o que un artesano encuentre compradores para sus creaciones

“On Vacation ha demostrado que el turismo puede ser mucho más que vacaciones, piscinas, playas y planes todo incluido a cuotas sin intereses. Puede ser educación, empleo, cultura, sostenibilidad y desarrollo económico”, puntualizaron desde la compañía.

On Vacation, la empresa que ha puesto al mundo de vacaciones, cree firmemente que el turismo es el guardián de las regiones.

*Contenido elaborado con el apoyo de On Vacation