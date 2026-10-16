Ni Cartagena ni San Andrés: Lonely Planet resalta tres parques naturales de Colombia que sorprenden al mundo

Colombia vuelve a llamar la atención de los viajeros internacionales por sus atractivos naturales. La reconocida guía turística Lonely Planet destaca tres parques naturales del país que sobresalen por sus paisajes, biodiversidad y experiencias para quienes buscan aventuras al aire libre: Los Nevados, Puracé y Arví.

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Las tres reservas ofrecen planes muy diferentes, desde caminar entre montañas volcánicas y contemplar glaciares hasta observar cóndores andinos o recorrer bosques a pocos minutos de una gran ciudad.

El Parque Nacional Natural Los Nevados es uno de los escenarios más imponentes de los Andes colombianos. Ubicado cerca de Manizales, abarca cerca de 600 kilómetros cuadrados y reúne distintos ecosistemas gracias a sus variaciones de altitud. Su paisaje está marcado por volcanes, páramos y cumbres que históricamente han estado cubiertas de hielo.

El Nevado del Tolima es un volcán ubicado en la Cordillera Central de los Andes en Colombia, y hace parte del parque nacional natural Los Nevados. Foto: Getty Images

Entre sus principales atractivos se encuentra el Nevado Del Ruiz, un volcán de 5.321 metros de altura que permanece activo.

Aunque no está permitido llegar a su cima, existen recorridos para acercarse a algunos sectores autorizados. También sobresalen los nevados de Santa Isabel y del Tolima, destinos que requieren preparación física, equipos adecuados y acompañamiento especializado.

Lonely Planet también resalta el Parque Nacional Natural Puracé, ubicado a unos 45 kilómetros de Popayán. Esta reserva de aproximadamente 830 kilómetros cuadrados reúne páramos, montañas volcánicas, cascadas y fuentes termales que forman parte de su atractivo.

Parque Nacional Natural de Puracé, en el municipio de Puracé-Coconuco, Cauca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca

Uno de sus mayores encantos es la posibilidad de observar el cóndor andino, una de las aves emblemáticas de Sudamérica. Los visitantes pueden recorrer senderos que incluyen lagunas y las Termales de San Juan.

Además, el territorio tiene una importante conexión cultural, pues comunidades indígenas del pueblo Puracé participan en la administración de la reserva y ofrecen servicios de guianza.

El tercer destino destacado es el Parque Arví, en Santa Elena, cerca de Medellín. Con más de 1.750 hectáreas de naturaleza, es una opción para quienes quieren escapar del ritmo urbano sin alejarse demasiado de la ciudad.

Sus senderos permiten caminar, montar bicicleta, observar aves y disfrutar de espacios para hacer picnic.

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El acceso también se convierte en parte de la experiencia, gracias al Metrocable, que atraviesa el valle y ofrece vistas de los barrios y las zonas boscosas.

Con estos tres destinos, Colombia demuestra que su oferta turística va mucho más allá de las playas. Desde las alturas nevadas hasta los bosques cercanos a Medellín, cada parque invita a descubrir únicos y a valorar la riqueza natural del país.