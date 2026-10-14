Colombia brilló en los World Travel Awards 2026: los destinos y hoteles que se llevaron los premios

Colombia está de plácemes, pues destacó en los World Travel Awards 2026, gracias a la variedad de sus atractivos turísticos y a la presencia de destinos, hoteles y empresas nacionales entre los ganadores de distintas categorías.

El hotel colombiano que se metió entre los cinco mejores de Suramérica en 2026

Los reconocimientos abarcaron segmentos como la hotelería de lujo, el turismo patrimonial, los viajes juveniles, las lunas de miel y el turismo de reuniones.

Es un hecho que la diversidad de premios permite mostrar diferentes fortalezas del país: desde ciudades históricas como Cartagena hasta destinos regionales como Boyacá, además de la infraestructura para congresos y eventos de Bogotá y Medellín.

Bogotá: turismo de negocios y reuniones

Precisamente, la capital del país se mostró en el turismo de negocios, reuniones y experiencias urbanas. De acuerdo con información del Instituto Distrital de Turismo, entre los galardonados figura Ágora Bogotá Convention Center, elegido como el principal centro de reuniones y conferencias de Suramérica.

El Ágora Bogotá fue reconocido en los 'Óscar del turismo'. Foto: Invest in Bogotá.

De igual forma, el JW Marriott Hotel Bogotá recibió el premio al hotel líder de conferencias de Colombia, una distinción que destaca la oferta de alojamiento y los servicios destinados al turismo corporativo, según la mencionada fuente.

La hotelería bogotana también sobresalió en otras categorías regionales. El 101 Park House fue reconocido como hotel boutique líder de Sudamérica, mientras que el B.O.G. Hotel se llevó el galardón como líder de diseño en la región.

De acuerdo con el Instituto, los galardones representan una oportunidad para promover Bogotá como un destino que combina infraestructura para grandes eventos, servicios hoteleros especializados, oferta cultural y experiencias urbanas para viajeros nacionales e internacionales.

La ciudad colombiana que se consolida como destino internacional de reuniones y eventos; ocupa destacada posición en ‘ranking’

Los demás reconocimientos

Los World Travel Awards 2026 también reconocieron a otros destinos y empresas colombianas en distintas categorías.

Por ejemplo, Cartagena de Indias fue elegida como destino líder de Sudamérica para lunas de miel, un galardón que ya había obtenido en el pasado; mientras tanto, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena obtuvo distinciones como hotel líder y hotel patrimonial de la región. Su Suite Presidencial Botero también fue premiada como la mejor de su categoría.

El Sofitel Legend Santa Clara Cartagena obtuvo distinciones como hotel líder y hotel patrimonial de la región. Foto: Cortesía: Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

En hotelería, el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena recibió el reconocimiento como nuevo hotel líder de la región y The Brown fue distinguido en la categoría de hotel de estilo de vida (lifestyle).

Por su parte, Boyacá fue elegido como destino regional líder y Colombia recibió el premio al destino líder para viajes juveniles.

El sector empresarial también tuvo representación nacional. Aviatur fue reconocido como líder de gestión de viajes, mientras que el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau obtuvo el galardón a la entidad líder de promoción turística de ciudad en la región.

Estos son los tres hoteles de Bogotá que fueron reconocidos entre los 10 mejores de Latinoamérica, según Travel + Leisure

En las categorías nacionales, los premios incluyeron establecimientos como el Hilton Santa Marta, el Hotel San Fernando Plaza de Medellín, el Sofitel Barú Cartagena Beach Resort y el Hotel On Vacation Amazon, además de empresas y operadores turísticos de diferentes regiones.

Estos reconocimientos contribuyen a proyectar la diversidad de la oferta turística colombiana y a dar visibilidad internacional a destinos, hoteles y empresas que participan en el desarrollo del sector.