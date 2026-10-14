El hotel colombiano que se metió entre los cinco mejores de Suramérica en 2026

Los hoteles colombianos han ganado reconocimiento internacional y varios aparecen en las selecciones hechas por los viajeros y expertos del sector turístico.

Este es el único hotel de Colombia que se metió entre los 100 mejores del mundo en 2026; está a una hora de Cartagena

Uno de ellos acaba de meterse en el top cinco de los mejores de Suramérica, en los Reader’s Choice Awards 2026 de la prestigiosa publicación internacional Condé Nast Traveler.

Se trata del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, que ocupó el quinto puesto en la mencionada selección, un resultado basado en las votaciones de los lectores de la revista, que destacan la calidad de sus servicios y las experiencias que ofrece a sus huéspedes.

La distinción resalta la conexión que el establecimiento ha construido con viajeros de distintas partes del mundo, basada en una propuesta que reúne historia, cultura y hospitalidad, en uno de los destinos turísticos más reconocidos de Colombia.

El Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ha recibido varios reconocimientos. Foto: Cortesía: Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

Los Reader’s Choice Awards seleccionan hoteles, complejos turísticos y destinos a partir de las calificaciones y opiniones de sus lectores. En esta edición, el hotel cartagenero logró ubicarse entre los cinco mejor valorados de la región, un resultado que destaca su arquitectura histórica y la combinación de la elegancia francesa con la calidez del Caribe colombiano. La calificación fue de 98,83 sobre 100.

Una estadía marcada por la historia

Ubicado en el corazón de la Ciudad Amurallada, el Sofitel Legend Santa Clara funciona en el antiguo Convento de Santa Clara de Asís, una edificación del siglo XVII que hoy integra su legado arquitectónico con una propuesta de alojamiento de lujo.

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Sus habitaciones y suites, restaurantes y servicios de bienestar se complementan con patios, claustros y jardines que conservan parte de la memoria del lugar. Así, la historia se convierte en un componente central de la estadía y les permite a los visitantes acercarse al pasado de Cartagena sin renunciar a la modernidad.

Jean-Christophe Martinez, gerente general del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, destacó el significado de alcanzar el quinto lugar y señaló que el logro es compartido con los visitantes, los colaboradores y la ciudad.

Este hotel fue reconocido como uno de los mejores de la región por 'Condé Nast Traveler'. Foto: Cortesía Sofitel Legend Santa Clara

En la destacada lista, en la que se incluyeron 20 establecimientos de la región, también clasificó el Hotel Four Seasons Casa Medina Bogotá, que se ubicó en la octava posición, y el W Bogotá, situado en el puesto 11.

Otros reconocimientos

Recientemente, el establecimiento cartagenero recibió tres distinciones en los World Travel Awards 2026, uno de los programas de reconocimiento más destacados de la industria internacional de viajes y turismo.

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El hotel fue elegido como el mejor de Suramérica, mientras que su suite presidencial Fernando Botero obtuvo el título de la mejor de la región. A estos galardones se suma el reconocimiento como mejor hotel de patrimonio de Colombia.

Las distinciones resaltan distintos atributos del establecimiento: la calidad de sus servicios, una suite que integra arte, diseño y cultura colombiana, y la conservación del legado histórico de una edificación emblemática ubicada en el corazón de Cartagena de Indias.